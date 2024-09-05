Які переваги Україні дадуть ракети AGM-158 JASSM: що кажуть експерти

Йдеться про замовлення ракет JASSM, які могли б забезпечити стабільні постачання Україні передового виду озброєння для глибоких ударів по російських об'єктах.

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В одному з майбутніх пакетів оборонної допомоги Сполучені Штати Америки можуть оголосити про передачу Україні крилатих ракет AGM-158 JASSM для оснащення винищувачів F-16. І хоча остаточного рішення про це ще не ухвалено, постачання цього виду озброєння дало б перевагу Україні у триваючій війні, і йдеться тут не про технічні характеристики ракет. Про це 5 вересня розповіли оглядачі Defense Express.

За оптимістичними прогнозами, це озброєння може бути передано вже наприкінці 2023 — початку 2024 року. У зв'язку з цим аналітики пишуть, що виникає головне питання — чи дозволить США застосовувати ці ракети для ударів по території Росії.

Фахівці зазначають, що без такого дозволу ефективність використання JASSM для України буде обмежена. Попри розвиток власних далекобійних систем озброєння, таких як ударні дрони, балістичні ракети або, наприклад, реактивний БПЛА "Паляниця", Україна продовжує потребувати підтримки союзників, особливо в постачаннях далекобійних засобів ураження.

Видання The War Zone з цього питання пише, що в разі передачі JASSM Україна може розраховувати на стабільні постачання цього озброєння. Згідно з бюджетними документами Пентагону, виробництво базової версії AGM-158A завершилося 2021 року, і було випущено понад 2 000 одиниць. Якщо врахувати всі майбутні замовлення, включно з модифікаціями JASSM-ER, загальна кількість таких ракет може досягти 12 тисяч одиниць.

"Хоча JASSM є більш просунутою зброєю, ніж будь-яка інша зброя Standoff в арсеналі України, і вона забезпечить розширені можливості, її найбільшою перевагою є те, що уряд США може постачати постійну кількість зброї, значно збільшуючи кількість пріоритетних цілей, які Україна може вразити глибоко в тилу ворога", — наголошують західні експерти.

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