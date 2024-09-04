Летять далі ATACMS: навіть стандартні стелс-ракети JASSM розширять список із 245 цілей у РФ

За словами журналістів, ракетами JASSM комплектуються тільки американські носії, але також були спроби додати JASSM на винищувачі Повітряних сил України.

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Напередодні, 3 вересня, агентство Reuters повідомило, що Вашингтон розглядає можливість постачання Україні стелс-ракет класу "повітря-земля" великої дальності (JASSM), але Київ їх отримає тільки через кілька місяців. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 вересня.

Журналісти з посиланням на три джерела, включно з офіційними особами США, повідомили, що Вашингтон близький до угоди про постачання JASSM Україні, а про постачання ракет оголосять у пакеті військової допомоги восени 2024 року. Але поки що угоду ще не завершено.

Журналісти зазначали, що ракетами JASSM комплектуються тільки американські носії, але й що також були спроби додати JASSM на винищувачі Повітряних сил України.

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У стандартних JASSM дальність польоту — близько 370 км, у ракет збільшеної дальності (JASSM-ER) — вже близько 1000 км.

Поки невідомо, який варіант відправлять Україні, але в обох версій дальність польоту перевищує максимальну дальність ракет ATACMS, які США вже передали.

За підрахунками американських OSINT-аналітиків, у межах досяжності ATACMS на території РФ зараз перебуває щонайменше 245 російських військових об'єктів, щонайменше 85% із них — аеродроми. Навіть завдяки стандартним JASSM — при запуску з повітряного простору України — список цих військових цілей на території РФ розшириться.

Водночас складно сказати, чи зможе Україна використовувати розширену дальність JASSM, враховуючи поточні обмеження США на високоточну зброю.

ISW вкотре повторили свої оцінки, що нинішні обмеження Вашингтона не дають змоги Україні проводити наступ і заважати російським операціям.

Ракети AGM-158 JASSM

Ракети JASSM під час тестування

AGM-158 JASSM — це американські високоточні крилаті ракети класу "повітря — земля", розроблені компанією Lockheed Martin для американської армії;

у великих далекобійних стелс-ракетах використовується технологія низької радіолокаційної помітності;

поряд з інерціальною системою управління, є можливість корекції GPS з високим рівнем захисту;

вага бронебійної частини — 450 кг;

збройні сили США отримали ці ракети 2009 року;

за кордон — в Австралію, Фінляндію та Польщу — постачають з 2014 року;

версія розширеної дальності — AGM-158B JASSM-ER — з'явилася теж 2014-го;

протичовнова модифікація — AGM-158C LRASM — 2018-го;

до вересня 2016 року Lockheed Martin поставила американській армії 2000 ракет JASSM у різному виконанні.

Нагадаємо, що ЗМІ з'ясували, що США можуть відправити Україні далекобійні ракети JASSM, а також чому Байден передумав.

Також повідомлялося, що 29 серпня стало відомо, що у США вважають бомби GLSDB неефективними.