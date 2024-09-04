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Военный Фокус Российско-украинская война

Летят дальше ATACMS: даже стандартные стелс-ракеты JASSM расширят список из 245 целей в РФ

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Фото: militaryaerospace.com | По подсчетам американских OSINT-исследователей, в пределах досягаемости ATACMS на территории РФ находится не менее 245 военных объектов

По словам журналистов, ракетами JASSM комплектуются только американские носители, но также были попытки добавить JASSM на истребители Воздушных сил Украины.

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Накануне, 3 сентября, агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине стелс-ракет класса "воздух – земля" большой дальности (JASSM), но Киев их получит только через несколько месяцев. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 сентября.

Журналисты со ссылкой на три источника, включая официальных лиц США, сообщили, что Вашингтон близок к соглашению о поставке JASSM Украине, а о поставках ракет объявят в пакете военной помощи осенью 2024 года. Но пока сделка еще не завершена.

Журналисты отмечали, что ракетами JASSM комплектуются только американские носители, но и что также были попытки добавить JASSM на истребители Воздушных сил Украины.

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У стандартных JASSM дальность полета — около 370 км, у ракет увеличенной дальности (JASSM-ER) — уже порядка 1000 км.

Пока неизвестно, какой вариант отправят Украине, но у обоих версий дальность полета превышает максимальную дальность ракет ATACMS, которые США уже передали.

По подсчетам американских OSINT-аналитиков, в пределах досягаемости ATACMS на территории РФ сейчас находится не менее 245 российских военных объектов — не менее 85% из них — аэродромы. Даже за счет стандартных JASSM — при запуске из воздушного пространства Украины — список этих военных целей на территории РФ расширится.

Вместе с тем, сложно сказать, сможет ли Украина использовать расширенную дальность JASSM, учитывая текущие ограничения США на высокоточное оружие.

ISW в очередной раз повторили свои оценки, что нынешние ограничения Вашингтона не позволяют Украине проводить наступление и мешать российским операциям.

Ракеты AGM-158 JASSM

Ракеты JASSM, тестирование Fullscreen
Ракеты JASSM во время тестирования
  • AGM-158 JASSM — это американские высокоточные крылатые ракеты класса "воздух — земля", разработаны компанией Lockheed Martin для американской армии;
  • в больших дальнобойных стелс-ракетах используется технология низкой радиолокационной заметности;
  • наряду с инерциальной системой управления, есть возможность коррекции GPS с высоким уровнем защиты;
  • вес бронебойной части — 450 кг;
  • вооруженные силы США получили эти ракеты в 2009 году;
  • за рубеж — Австралии, Финляндии и Польше поставляют с 2014 года;
  • версия расширенной дальности — AGM-158B JASSM-ER — появилась тоже в 2014-м;
  • противолодочная модификация — AGM-158C LRASM — в 2018-м;
  • к сентябрю 2016 года Lockheed Martin поставила американской армии 2000 ракет JASSM в разном исполнении.

Напомним, что СМИ выяснили, что США могут отправить Украине дальнобойные ракеты JASSM, а также почему Байден передумал.

Также сообщалось, что 29 августа стало известно, что в США считают бомбы GLSDB неэффективными.