Летят дальше ATACMS: даже стандартные стелс-ракеты JASSM расширят список из 245 целей в РФ

По словам журналистов, ракетами JASSM комплектуются только американские носители, но также были попытки добавить JASSM на истребители Воздушных сил Украины.

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Накануне, 3 сентября, агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине стелс-ракет класса "воздух – земля" большой дальности (JASSM), но Киев их получит только через несколько месяцев. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 сентября.

Журналисты со ссылкой на три источника, включая официальных лиц США, сообщили, что Вашингтон близок к соглашению о поставке JASSM Украине, а о поставках ракет объявят в пакете военной помощи осенью 2024 года. Но пока сделка еще не завершена.

Журналисты отмечали, что ракетами JASSM комплектуются только американские носители, но и что также были попытки добавить JASSM на истребители Воздушных сил Украины.

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У стандартных JASSM дальность полета — около 370 км, у ракет увеличенной дальности (JASSM-ER) — уже порядка 1000 км.

Пока неизвестно, какой вариант отправят Украине, но у обоих версий дальность полета превышает максимальную дальность ракет ATACMS, которые США уже передали.

По подсчетам американских OSINT-аналитиков, в пределах досягаемости ATACMS на территории РФ сейчас находится не менее 245 российских военных объектов — не менее 85% из них — аэродромы. Даже за счет стандартных JASSM — при запуске из воздушного пространства Украины — список этих военных целей на территории РФ расширится.

Вместе с тем, сложно сказать, сможет ли Украина использовать расширенную дальность JASSM, учитывая текущие ограничения США на высокоточное оружие.

ISW в очередной раз повторили свои оценки, что нынешние ограничения Вашингтона не позволяют Украине проводить наступление и мешать российским операциям.

Ракеты AGM-158 JASSM

Ракеты JASSM во время тестирования

AGM-158 JASSM — это американские высокоточные крылатые ракеты класса "воздух — земля", разработаны компанией Lockheed Martin для американской армии;

в больших дальнобойных стелс-ракетах используется технология низкой радиолокационной заметности;

наряду с инерциальной системой управления, есть возможность коррекции GPS с высоким уровнем защиты;

вес бронебойной части — 450 кг;

вооруженные силы США получили эти ракеты в 2009 году;

за рубеж — Австралии, Финляндии и Польше поставляют с 2014 года;

версия расширенной дальности — AGM-158B JASSM-ER — появилась тоже в 2014-м;

противолодочная модификация — AGM-158C LRASM — в 2018-м;

к сентябрю 2016 года Lockheed Martin поставила американской армии 2000 ракет JASSM в разном исполнении.

Напомним, что СМИ выяснили, что США могут отправить Украине дальнобойные ракеты JASSM, а также почему Байден передумал.

Также сообщалось, что 29 августа стало известно, что в США считают бомбы GLSDB неэффективными.