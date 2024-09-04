"Буревестник" с ядерным двигателем: насколько реальна угроза российской ракеты 9М730 (фото)

Российские эксперты утверждают, что ракета оснащена уникальным решением — пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем, который дает исключительные возможности в плане боевого применения. Однако данная конструктивная особенность неоднократно подвергалась критике.

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Информационное агентство Reuters 2 сентября сообщило о подготовке под Вологдой, в 800 км от границы с Украиной, стартовых площадок для ракет с ядерной силовой установкой "Буревестник". В связи с этим Фокус собрал информацию о новейшей разработке российских инженеров и о том, какую угрозу представляет данный вид вооружения.

Подробно о новой разработке под названием изделии 9М730 "Буревестник" (по классификации НАТО SSC-X-9 Skyfall) рассказал профильный российский ресурс "Военное обозрение", в материале которого ракету назвали "Летающим Чернобылем". Если верить обозревателям, изделие 9М730 создано с применением уникальных технологических решений.

Конструктивные особенности

Согласно имеющейся информации, ракета оснащена пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем (ПуЯВРД), что является уникальным в современном вооружении. Это предполагает использование активной зоны малых размеров, где в качестве замедлителя, вероятно, используется графит или более современные материалы, а в качестве теплоносителя – уплотненный атмосферный воздух.

Таким образом "Буревестник" оснащен ПуЯВРД, а не прямоточным ядерным двигателем (ПВРД). Главное различие между этими двигателями заключается в конструкции: ПуВРД имеет воздушный клапан, предотвращающий обратное движение рабочего тела, в то время как в ПВРД этого клапана нет, так как давление на входе в камеру сгорания создается благодаря сверхзвуковым скоростям.

Производственный цех ракет 9М730

Между тем данное технологическое решение подвергалось критике. Так обозреватели The Insider в сентябре 2023 года опубликовали материал, в котором назвали российскую ракету "Буревестник" мифом, противоречащим школьным учебникам физики.

Дело в том, что теоретически можно создать реактор, который будет выдавать достаточную тепловую мощность за счет энергии нескольких килограммов высокообогащенного урана, чтобы создавать необходимую тягу для полета. Однако такая конструкция реактора и в целом остальное оборудование ракеты, например, — система управления реактором и ракетой, система генерации электроэнергии для бортового оборудования, — нуждается в соответствующей защите и массивном радиаторе для охлаждения, так как набегающего потока воздуха для этого может быть недостаточно.

В итоге это увеличивает массу реактора до десятков тонн и габариты самой ракеты. Но на данный момент известно, что длина изделия составляет в момент старта 12 м, во время полета — 9 м, а носовая часть имеет форму эллипса 1 м на 1,5 м.

"Одним словом, ракета "Буревестник" — это не реально существующее оружие, а еще одна уловка, годная для политического торга, но не для войны", — резюмирует издание.

Испытания ракеты

Еще в прошлом году издание The New York Times со ссылкой на отчет аналитической организации Nuclear Threat Initiative выпустило материал о том, что в период 2017-2019 годов в России провели 13 испытаний ракеты 9М730, которые все завершились неудачно.

Во время одного тестового запуска ракета смогла пролететь 35 км, прежде чем упасть в море, а в другом случае двигатель ракеты не запустился.

Сообщались также характеристики и целевое назначение данной системы. Например, дальность полета якобы составляет 3000 км (по информации Международного института стратегических исследований — до 20 000 км), а сама ракета предназначена для нанесения вторичного ядерного удара после использования межконтинентальных баллистических ядерных ракет. Хотя теоретически, как отметил британский генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, конструкция ракеты позволяет находиться в воздухе неограниченное время.

Эффективность применения

Еще одним немаловажным аспектом является угроза загрязнения продуктами работы ядерного реактора ракеты, о чем свидетельствует уведомление российских властей о "временной опасной зоне" у побережья Баренцева моря, где и проходили испытания "Буревестника". Причем наличие радиоактивного следа является фактором обнаружения боеприпаса, что может влиять на эффективность его применения. Так самолет дальнего радиолокационного обнаружение может зафиксировать след, и выявить зону полета крылатой ракеты. А учитывая то, что ракета имеет дозвуковую скорость в 900 км\ч, она является уязвимой к современным системам ПВО.

Предполагаемая траектория полета ракеты 9М730 Фото: mil.ru

Но в российских источниках говорится, что среди радиоактивных элементов, которые могут быть обнаружены, — изотопы йода-131, рутения-103, цезия-134 и цезия-137. Однако даже такой метод имеет свои ограничения: радиоактивные частицы поглощают атмосферу только на третий или четвертый день после запуска, что делает раннее обнаружение практически невозможным.

С другой стороны, как отметил французский военный эксперт Корантен Брустлэн, наличие силовой установки ПуЯВРД позволит использовать неотслеживаемые противником траектории, прорывать противоракетную оборону и соответственно наносить удары по малозащищенным объектам.

"В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем", — подчеркнул эксперт.

Ракета 9М730: угрозы

В докладе Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США говорится, что наличие у РФ ракеты "Буревестник" позволит ей иметь в арсенале "уникальное оружие с межконтинентальной дальностью полета". Кроме прочих заявленных характеристик, ракета имеет достаточно низкую высоту полета — в районе 50–100 метров. Это гораздо ниже высоты полета крылатой ракеты с обычным двигателем, что затрудняет ее обнаружение даже современными радарами ПВО.

Кроме того, ракета 9М730 оснащена боевой частью мощностью 2 мегатонны, что делает ее крайне мощным оружием. Благодаря практически неограниченной дальности полета и способности перемещаться во время воздушного движения, ракета может стать вызовом глобальной международной безопасности.

Выводы

Подытожим, основываясь на сведениях как западных, так и российских источников, инновационная разработка инженеров из РФ действительно представляет угрозу, но только в том случае, если военным удалось провести удачные испытания "Буревестника", и она вскорости будет поставлена на вооружение ВС РФ, став частью ядерной триады Москвы.

Однако достоверной информации о готовности данного комплекса на сегодняшний день нет, а установка пусковых установок под Вологдой еще не говорит о том, что Россия имеет полностью готовую к применению систему вооружения стратегического назначения, которая способна поставить в тупик западные средства противоракетной обороны.

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