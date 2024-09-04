Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус

"Буревестник" с ядерным двигателем: насколько реальна угроза российской ракеты 9М730 (фото)

ракета Буревестник
Фото: Скрин видео | Производство российской ракеты "Буревестник"

Российские эксперты утверждают, что ракета оснащена уникальным решением — пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем, который дает исключительные возможности в плане боевого применения. Однако данная конструктивная особенность неоднократно подвергалась критике.

Related video

Информационное агентство Reuters 2 сентября сообщило о подготовке под Вологдой, в 800 км от границы с Украиной, стартовых площадок для ракет с ядерной силовой установкой "Буревестник". В связи с этим Фокус собрал информацию о новейшей разработке российских инженеров и о том, какую угрозу представляет данный вид вооружения.

Подробно о новой разработке под названием изделии 9М730 "Буревестник" (по классификации НАТО SSC-X-9 Skyfall) рассказал профильный российский ресурс "Военное обозрение", в материале которого ракету назвали "Летающим Чернобылем". Если верить обозревателям, изделие 9М730 создано с применением уникальных технологических решений.

Конструктивные особенности

Согласно имеющейся информации, ракета оснащена пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем (ПуЯВРД), что является уникальным в современном вооружении. Это предполагает использование активной зоны малых размеров, где в качестве замедлителя, вероятно, используется графит или более современные материалы, а в качестве теплоносителя – уплотненный атмосферный воздух.

Таким образом "Буревестник" оснащен ПуЯВРД, а не прямоточным ядерным двигателем (ПВРД). Главное различие между этими двигателями заключается в конструкции: ПуВРД имеет воздушный клапан, предотвращающий обратное движение рабочего тела, в то время как в ПВРД этого клапана нет, так как давление на входе в камеру сгорания создается благодаря сверхзвуковым скоростям.

ракета Буревестник Fullscreen
Производственный цех ракет 9М730

Между тем данное технологическое решение подвергалось критике. Так обозреватели The Insider в сентябре 2023 года опубликовали материал, в котором назвали российскую ракету "Буревестник" мифом, противоречащим школьным учебникам физики.

Дело в том, что теоретически можно создать реактор, который будет выдавать достаточную тепловую мощность за счет энергии нескольких килограммов высокообогащенного урана, чтобы создавать необходимую тягу для полета. Однако такая конструкция реактора и в целом остальное оборудование ракеты, например, — система управления реактором и ракетой, система генерации электроэнергии для бортового оборудования, — нуждается в соответствующей защите и массивном радиаторе для охлаждения, так как набегающего потока воздуха для этого может быть недостаточно.

В итоге это увеличивает массу реактора до десятков тонн и габариты самой ракеты. Но на данный момент известно, что длина изделия составляет в момент старта 12 м, во время полета — 9 м, а носовая часть имеет форму эллипса 1 м на 1,5 м.

"Одним словом, ракета "Буревестник" — это не реально существующее оружие, а еще одна уловка, годная для политического торга, но не для войны", — резюмирует издание.

Испытания ракеты

Еще в прошлом году издание The New York Times со ссылкой на отчет аналитической организации Nuclear Threat Initiative выпустило материал о том, что в период 2017-2019 годов в России провели 13 испытаний ракеты 9М730, которые все завершились неудачно.

Во время одного тестового запуска ракета смогла пролететь 35 км, прежде чем упасть в море, а в другом случае двигатель ракеты не запустился.

Сообщались также характеристики и целевое назначение данной системы. Например, дальность полета якобы составляет 3000 км (по информации Международного института стратегических исследований — до 20 000 км), а сама ракета предназначена для нанесения вторичного ядерного удара после использования межконтинентальных баллистических ядерных ракет. Хотя теоретически, как отметил британский генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, конструкция ракеты позволяет находиться в воздухе неограниченное время.

Эффективность применения

Еще одним немаловажным аспектом является угроза загрязнения продуктами работы ядерного реактора ракеты, о чем свидетельствует уведомление российских властей о "временной опасной зоне" у побережья Баренцева моря, где и проходили испытания "Буревестника". Причем наличие радиоактивного следа является фактором обнаружения боеприпаса, что может влиять на эффективность его применения. Так самолет дальнего радиолокационного обнаружение может зафиксировать след, и выявить зону полета крылатой ракеты. А учитывая то, что ракета имеет дозвуковую скорость в 900 км\ч, она является уязвимой к современным системам ПВО.

траектория Буревестник Fullscreen
Предполагаемая траектория полета ракеты 9М730
Фото: mil.ru

Но в российских источниках говорится, что среди радиоактивных элементов, которые могут быть обнаружены, — изотопы йода-131, рутения-103, цезия-134 и цезия-137. Однако даже такой метод имеет свои ограничения: радиоактивные частицы поглощают атмосферу только на третий или четвертый день после запуска, что делает раннее обнаружение практически невозможным.

С другой стороны, как отметил французский военный эксперт Корантен Брустлэн, наличие силовой установки ПуЯВРД позволит использовать неотслеживаемые противником траектории, прорывать противоракетную оборону и соответственно наносить удары по малозащищенным объектам.

"В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем", — подчеркнул эксперт.

Ракета 9М730: угрозы

В докладе Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США говорится, что наличие у РФ ракеты "Буревестник" позволит ей иметь в арсенале "уникальное оружие с межконтинентальной дальностью полета". Кроме прочих заявленных характеристик, ракета имеет достаточно низкую высоту полета — в районе 50–100 метров. Это гораздо ниже высоты полета крылатой ракеты с обычным двигателем, что затрудняет ее обнаружение даже современными радарами ПВО.

Кроме того, ракета 9М730 оснащена боевой частью мощностью 2 мегатонны, что делает ее крайне мощным оружием. Благодаря практически неограниченной дальности полета и способности перемещаться во время воздушного движения, ракета может стать вызовом глобальной международной безопасности.

Выводы

Подытожим, основываясь на сведениях как западных, так и российских источников, инновационная разработка инженеров из РФ действительно представляет угрозу, но только в том случае, если военным удалось провести удачные испытания "Буревестника", и она вскорости будет поставлена на вооружение ВС РФ, став частью ядерной триады Москвы.

Однако достоверной информации о готовности данного комплекса на сегодняшний день нет, а установка пусковых установок под Вологдой еще не говорит о том, что Россия имеет полностью готовую к применению систему вооружения стратегического назначения, которая способна поставить в тупик западные средства противоракетной обороны.

Важно
"Ядерный взрыв над Сибирью". Военные РФ могли испытать ракету "Буревестник", угрожает ли это Украине
"Ядерный взрыв над Сибирью". Военные РФ могли испытать ракету "Буревестник", угрожает ли это Украине