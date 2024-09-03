OSINT-исследователи нашли в РФ место для вероятного запуска ракет с ядерным реактором (фото)

Минобороны РФ хвастает, что создало ракету, которая может лететь на порядок дальше, чем крылатая ракета Х-101. Американские исследователи установили координаты полигона, откуда их могут запустить, и обеспокоены угрозой радиоактивных выбросов.

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Россияне могут разместить ракеты "Буревестник" с ядерными двигателями в 800 км от Украины. На спутниковых фото видно девять пусковых площадок, пять хранилищ с ядерными зарядами и дороги, которые их соединяют. О деталях российского объекта "Вологда-20" рассказало агентство Reuters.

Журналисты сообщили, что два исследователя из США, Декер Эвелет (Decker Eveleth) и Джеффри Льюис, установили возможное место, где Россия могла установить пусковые установки для ракеты с ядерным двигателем 9M730 "Буревестник". Для этого они внимательно изучили спутниковые фото ядерных хранилищ РФ. Особое внимание вызвала точка, расположенная в 70 км к западу от Вологды и в 366 км к северу от Москвы. В заметке в соцсети X (Twitter) Эверетт заявил, что речь идет об объекте "Вологда-20".

Аналитик опубликовал фото объекта, сделанные 26 июля 2024 года. На фото видно пять площадок, соединенных между собой дорогам, свидетельствуют кадры со спутника. Данные Google maps показывают, что объект "Вологда-20" имеет координаты 59.10108, 38.60761 и расположен рядом с селом Коржавино. Ориентировочное расстояние до Украины — около 800 км.

Ракета "Буревестник" — спутниковое фото "Вологда-20" 26 июля Фото: фото REUTERS Ракета "Буревестник" — спутниковое фото "Вологда-20" Google maps Фото: Google Maps

Эвелет рассмотрел изображение в высоком разрешении и заявил, что видит на площадках "средства проверки ядерных боеголовок и ракет". Согласно его оценкам, россияне строят "систему высокой готовности". Также он заметил девять пусковых площадок, разделенных на три группы. Каждая группа окружена стенами, чтобы защитить соседние заряды от ложной детонации. Дороги, которые соединяют эти площадки, нужны для зарядки и технического обслуживания. Рядом — пять хранилищ для ядерных зарядов. Он подчеркнул, что на сегодня неизвестны технические характеристики двигателя ракеты, которую Путин назвал "непобедимой" и такой, что достанет до любой точки на земном шаре. Особую тревогу вызывает то, способна ли она достать до цели, написал аналитик в X.

"Это место предназначено для большой стационарной ракетной системы, а единственная большая стационарная ракетная система, которую россияне сейчас разрабатывают, это Skyfall [т.е. Буревестник — ред.]", — привели журналисты выводы Эвелета.

Ракета "Буревестник" РФ — что известно

Отметим, в октябре 2023 года издание The New York Times рассказало о некоторых особенностях новейшей российской ракеты. Согласно данным журналистов, собранным из открытых источников, ракета 9M730 "Буревестник" (или по классификации НАТО SSC-X-9 Skyfall) имеет ядерный двигатель. Двигатель — ядерный реактор, способный разгонять ракету до сверхзвуковой скорости: он разогревает воздух для создания реактивной тяги. Боеголовка может быть и ядерная, и неядерная. Физические размеры — длина в момент старта 12 м, во время полета — 9 м, носовая часть имеет форму эллипса 1 м на 1,5 м. Минобороны РФ заявило, что "Буревестник" способен преодолевать расстояние на порядок большее, чем Х-101 (дальность Х-101 — 5 500 км). Международный институт стратегических исследований, процитированный Reuter, указывает дальность 20 тыс. км.

Спутниковые фото показывали, что пусковые установки для пробных пусков заметили в Арктике. Согласно оценкам экспертов, ракета способна уничтожить районы в городах и предназначена для "второго удара стратегической дальности" (то есть после первой волны ядерных бомб). При этом известно о 13 пробных пусках "Буревестника", которые заканчивались неудачно и сопровождались гибелью людей и выбросами радиации, написало американское издание.

Военный эксперт Владислав Селезнев в 2023 году оценил, угрожает ли Украине новейшая ракета РФ. По его мнению, подобный тип оружия касается НАТО и США: Россия создала его для запугивания западных стран.

Напоминаем, в августе 2024 года РФ отреагировала на заявление министра обороны Польши о возможности сбивания российских ракет, которыми бьют по Украине.