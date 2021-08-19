Россия испытает ракету "Буревестник" с ядерным воздушно-реактивным двигателем, - CNN (фото)

Эксперт по вооружению Джеффри Льюис считает, что такая ракета сможет дать неограниченную дальность полета, обходя перехватчики и радары.

Спутниковые снимки показывают, что Россия, вероятно, готовит очередные испытания крылатой ракеты с ядерным воздушно-реактивным двигателем "Буревестник". Об этом сообщает CNN, получившие кадры со спутника.

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16 августа спутник Capella Space дал "убедительные доказательства, что Россия готовилась к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой" на стартовой площадке у Полярного круга. Эксперты из Института Миддлбери и центра международных исследований в области установили расположение базы.

"Использование ядерного реактора, в принципе, дало бы крылатой ракете неограниченную дальность полета под и вокруг американских радаров и перехватчиков ПРО", — считает Джеффри Льюис, эксперт по оружию из института Миддлбери.

Отмечается, что в 2019 во время неудачных испытаний "Буревестника", погибло не менее 5 человек. В "Росатоме" заявляли, что на полигоне взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания.

[ + – ] На снимке оторбажены места возможного пуска ракеты, укрытия, а также контейнеров рядом с пусковой установкой Фото: CNN

Компания Planet в течение лета делала снимки базы. Они показали, что грузовые корабли доставляют туда некие грузы. Также Россия выпустила "уведомление для моряков" о вероятной опасности с 15 по 20 августа возле полигона.

"… На стартовой площадке был обнаружен большой объект, который, возможно, является пусковой установкой SSC-X-9 Skyfall (американская классификация "Буревестника", — Фокус), — предположил Льюис.

Кроме этого на базе видны объекты, вероятно, являющиеся транспортными средствами и контейнерами.

Летом 2020 года специальный посланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем.

Напомним, в СМИ писали, что полет ядерного "Буревестника" длился 2 минуты, а на вооружение ракеты хотят поставить в 2025 году.

Также РФ разрабатывают гиперзвуковую авиаракету для бомбардировщика Ту-160М.

19 июля в РФ испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Стрельба выполнялась по наземной цели.