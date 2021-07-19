Гиперзвук и 7 махов. В РФ испытали новую ракету "Циркон" по наземной цели (видео)

Первый запуск "Циркона" состоялся ранее, на день рождения Путина.

В Белом море фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

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На официальном видео увидеть момент старта ракеты и начальную часть траектории ее полета.

"По данным объективного контроля, ракета успешно поразила цель на дальность свыше 350 км", говорится в сообщении. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

Скорость полета ракеты составила около 7 Махов (скоростей звука).

В конце июня президент России Владимир Путин говорил, что ракета морского базирования "Циркон" в скором времени встанет на боевое дежурство. По его словам, в России на боевом дежурстве уже стоят гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал".

Газета Daily Mail отмечает, что пуск проводился в рамках госиспытаний "Циркона". Россия планирует установить этот ракетный комплекс на подводные лодки и надводные корабли.

"Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году в одном из своих самых воинственных выступлений за последние годы, заявив, что оно может поразить практически любую точку мира и уклониться от созданного США противоракетного щита", – пишет издание.

Президент РФ говорил, что "Циркон" будет способна лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и будет иметь дальность полета в 1000 километров.

Ранее испытательный пуск "Циркона" состоялся в октябре прошлого года, в день рождения Путина. Лидер России назвал это "большим событием" для страны.

Скоро должны пройти испытания "Циркона" при запусках с подводных лодок и с суши.

Напомним, Военно-морские силы России провели неудачный пуск крылатой ракеты "Калибр". Пуск должен был произойти в рамках испытаний фрегата "Маршал Шапошников", который вернулся в состав Тихоокеанского флота после проведения ремонта и модернизации.

Военно-воздушные силы США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которые завершились неудачно.