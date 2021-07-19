Гіперзвук і 7 махів. В РФ випробували нову ракету "Циркон" по наземній цілі (відео)

Перший запуск "Циркону" відбувся раніше, на день народження Путіна.

У Білому морі фрегат "Адмірал Горшков" успішно здійснив стрілянину гіперзвукової ракети "Циркон" по наземній цілі. Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

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На офіційному відео побачити момент старту ракети і початкову частину траєкторії її польоту.

"За даними обʼєктивного контролю, ракета успішно вразила ціль на дальність понад 350 км", йдеться в повідомленні. Наземна мета була розташована на узбережжі Баренцевого моря.

Швидкість польоту ракети становила приблизно 7 махів (швидкостей звуку).

Наприкінці червня президент Росії Володимир Путін говорив, що ракета морського базування "Циркон" незабаром стане на бойове чергування. За його словами, в Росії на бойовому чергуванні вже стоять гіперзвукові комплекси "Авангард" і "Кинджал".

Газета Daily Mail зазначає, що пуск проводився в рамках держвипробувань "Циркону". Росія планує встановити цей ракетний комплекс на підводні човни і надводні кораблі.

"Путін оголосив про створення нової гіперзвукової зброї в 2018 році в одному зі своїх найбільш войовничих виступів за останні роки, заявивши, що вона може вразити практично будь-яку точку світу й ухилитися від створеного США протиракетного щита", — пише видання.

Президент РФ говорив, що "Циркон" буде здатна летіти зі швидкістю, яка в девʼять разів перевищує швидкість звуку, і матиме дальність польоту 1 000 кілометрів.

Раніше випробувальний пуск "Циркону" відбувся в жовтні минулого року, в день народження Путіна. Лідер Росії назвав це "великою подією" для країни.

Скоро повинні пройти випробування "Циркону" в процесі запусків із підводних човнів та із суші.

Нагадаємо, Військово-морські сили Росії провели невдалий пуск крилатої ракети "Калібр". Пуск повинен був відбутися в рамках випробувань фрегата "Маршал Шапошников", який повернувся до складу Тихоокеанського флоту після проведення ремонту та модернізації.

Військово-повітряні сили США провели випробування гіперзвукової ракети AGM-183A, які завершилися невдало.