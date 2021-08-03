"Для превосходства в воздухе и космосе": в РФ разрабатывают гиперзвуковую авиаракету

Как пишут в СМИ, изделие уже проходило первые испытание в воздухе. Носителем авиаракеты станет бомбардировщик Ту-160М.

Глава военной академии Геншатаб Военно-космических сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что ведутся разработки новой авиационной гиперзвуковой ракеты Х-95. Об этом сообщает РИА.

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Для господства в воздушно-космическом пространстве нужно добиться путем ударной и истребительной авиации, поэтому в РФ разрабатывают модернизацию бомбардировщика Ту-160М с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и разрабатываемой Х-95.

"Новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного авиационного комплекса дальней авиации", — сообщил источник в оборонном комплексе изданию.

Источники также заявили, что опытные образцы Х-95 уже проходили воздушные испытания. Однако каких-либо деталей о новой гиперзвуковой ракете на данный момент нет.

Напомним, 19 июля в РФ испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Стрельба выполнялась по наземной цели.

Отметим, что в США вторые тесты гиперзвуковой ракеты завершились неудачей, как и первые.