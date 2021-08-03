"Для переваги у повітрі та космосі": в РФ розробляють гіперзвукову авіаракету

Як пишуть у ЗМІ, виріб уже проходив перші випробування в повітрі. Носієм авіаракети стане бомбардувальник Ту-160М.

Глава військової академії Геншатаб Військово-космічних сил РФ генерал-полковник Володимир Зарудницький заявив, що ведуться розробки нової авіаційної гіперзвукової ракети Х-95. Про це повідомляє РІА.

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Для панування в повітряно-космічному просторі потрібно домогтися шляхом ударної та винищувальної авіації, тому в РФ розробляють модернізацію бомбардувальника Ту-160М із гіперзвуковими ракетами "Кинджал" і розробляється Х-95.

"Нова гіперзвукова ракета великої дальності розробляється для застосування в складі озброєння модернізованого далекого бомбардувальника Ту-22М3М, модернізованого стратегічного бомбардувальника Ту-160М і перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації", — повідомило джерело в оборонному комплексі виданню.

Джерела також заявили, що дослідні зразки Х-95 вже проходили повітряні випробування. Однак будь-яких деталей про нову гіперзвукову ракету наразі немає.

Нагадаємо, 19 липня в РФ випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Стрілянина виконувалася по наземній цілі.

Зазначимо, що в США другі тести гіперзвукової ракети завершилися невдачею, як і перші.