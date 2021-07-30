У США провалилися другі тести гіперзвукової ракети (фото)

Після перших невдалих тестів у квітні цього року програма відстає від графіку вже на 7 місяців. Цього разу не запустився двигун.

У Сполучених Штатах другі льотні випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW завершилися невдачею. Двигун після відділення від літака-носія В-52Н так і не запрацював. Про це пише мілітарі відділ The Drive.

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Тестові випробування проводилися 28 липня над Тихим океаном біля каліфорнійського узбережжя. Ракета успішно пройшла всі частини запуску, крім запуску двигунів:

Отримання сигналу GPS

Від'єднання від літака-носія

Маневри для безпечної роботи екіпажу

У ході випробувань планувалося перевірити надійність виділення гіперзвукового планувального бойового блоку від користувача, а також керованість ракетою в польоті. Незважаючи на невдачу у Військово-повітряних силах заявляють про те, що вони отримали корисні дані.

[ + – ] Ракета на борту B-52 Фото: space-ship

Зазначається, що доля ракети AARW в підвішеному стані, графік випробувань відстає на 7 місяців, а в Міноборони хочуть досягти "хоча б деякої початкової бойової готовності з цим озброєнням на початку 2020-х років.

"Розробка першої у своєму роді зброї — складний бізнес, і саме тому ми проводимо випробування. Це критично важлива можливість для наших ВПС. У нас є краща команда, що працює над тим, щоб з'ясувати, що сталося, і виправити це, щоб якомога швидше передати AARW нашим винищувачам", — сказав бригадний генерал ВПС Хіт Коллінз, виконавчий директор програми ВПС з озброєнь.

Гіперзвукова ракета AGM-183 розробляється компанією Lockheed Martin. Швидкість ракети сягатиме від 17 до 20 Махів (близько 25 тисяч км/год). Призначена для ураження сухопутних цілей, кораблів і об'єктів, які швидко змінюють своє положення.

Нагадаємо, 7 квітня перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею. Раніше повідомлялося, що випробування гіперзвукової ракети повинне було відбутися 1 квітня. Але тоді цього не вдалося зробити.

Зазначимо, Дональд Трамп заявляв, що гіперзвукові ракети зможуть вражати цілі з точністю до 35,5 см.