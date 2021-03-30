ВВС США проведуть випробування гіперзвукової ракети, яка перевищує швидкість звуку у 20 разів (фото)

Розробка ракети ведеться з 2019 року, це будуть шості за рахунком ракетні випробування.

Федеральне цивільне управління США обмежило повітряний простір у Тихому океані поруч з одним з американських полігонів. Про це повідомляє The Drive.

Обмеження вводяться на період з 30 березня по 1 квітня. За даними видання, найімовірніше, ВПС США проводитимуть випробування гіперзвукової ракети AGM-183 (ARRW). Для цього на полігон Пойнт-Мугу залучили літак NASA WB-57F, який створений для спостереження за океаном, але його переобладнають для випробувань.

[ + – ] Область перекритого повітряного простору Фото: Скриншот

Літак НАСА можна швидко переоснащувати для відстеження переміщення ракет, літаків та оцінювати ряд важливих показників об'єктів.

Тестовий запуск ракети не буде повноцінною перевіркою всієї системи озброєння. Планується демонстрація здатності прискорювача досягати робочих швидкостей. У межах випробувань ракета буде знищена, її збереження в цілому вигляді не планується.

[ + – ] Літак NASA WB-57F Фото: ISS

Раніше Збройні сили повідомляли, що тести гіперзвукової ракети можуть відбутися "у найближчий місяць". Пройти вони повинні на полігоні Пойнт-Мугу.

Гіперзвукова ракета AGM-183 розробляється компанією Lockheed Martin. Швидкість ракети сягатиме від 17 до 20 махів (близько 25 тисяч км/год). Призначена для ураження сухопутних цілей, кораблів і об'єктів, які швидко змінюють своє положення.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося про те, що ВПС США проведуть випробування нової гіперзвукової зброї. Зазначимо, Дональд Трамп заявляв, що гіперзвукові ракети зможуть вражати цілі з точністю до 35,5 см.

26 листопада Росія провела випробування гіперзвукової ракети "Циркон" у Білому морі. Російська ракета здатна досягати швидкості 9 махів (близько 11 тисяч км/год).