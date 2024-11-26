Шукав потрібне дерево: ведмідь-танцівник став зіркою інтернету (відео)

В природі ведмеді шукають потрібний стовбур для "танцю" з кількох причин — від того, аби почухати свою спину та помітити територію до просто розваги.

Неподалік американського міста Герфорд, розташованому в штаті Техас, камері вдалося зняти танцювальні навички ведмедя, що зробили його зіркою інтернету. Відповідні кадри були розміщеному на одному з найбільших розважальних каналів ViralHog в Youtube.

На перших секундах відео помітно, як дорослий ведмідь шукає потрібне дерево для власних потреб. Підійшовши до одного зі стовбурів, чотирилапий починає активно чухатися об нього. Однак за кілька секунд розуміє, що воно йому не підходить, та продовжує пошуки.

Ведмідь-танцівник став зіркою Youtube

За кілька миттєвостей його увагу привертає камера, і він з зацікавленістю заглядає в об'єктив. Потім на кадрах помітно, що чотирилапому все-таки вдається знайти "те саме дерево": він спинається на задні лапи, обхоплює передньою лапою стовбур та починає демонструвати свої "навички" танцівника. За кілька секунд чотирилапий зміг-таки почухатися спинку та зникає з кадру.

Біологи кажуть, що такий "танок" ведмедя є природнім: так чотирилапий активно намагається подолати свербіж або мітить свою територію від суперників. Рідше завдяки такому танку, ведмідь розважається або намагається вичистити свою шубу від бруду.

Наймовірніше, цей ведмідь належить до виду "барибал", відомого як чорний або американський ведмідь. Ці ссавці досягають зросту в майже людський (від 150 до 180 см), живуть в дикій природі до 30 років та можуть важити до майже 200 кг.

Нагадаємо, Фокус писав, як жінка зайшла на кухню і побачила величезного ведмедя. Джазмін Монтальво зіткнулася з незвичайним гостем. Величезний ведмідь пробрався в її будинок і блукав кухнею, риючись у холодильнику в пошуках їжі.

Також ми розповідали, як ведмідь пробрався в кондитерську, щоб наїстись цукерок. Бурий ведмідь завітав у американську кондитерську, ймовірно, готуючись до зими. Відвідувачів магазину його не боялись, працівники виганяли геть, а поліція прибула, щоб навести порядок.