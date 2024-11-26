Искал нужное дерево: медведь-танцовщик стал звездой интернета (видео)

В природе медведи ищут нужный ствол для "танца" по нескольким причинам — от того, чтобы почесать свою спину и заметить территорию до просто развлечения.

Неподалеку американского города Герфорд, расположенном в штате Техас, камере удалось снять танцевальные навыки медведя, сделавшие его звездой интернета. Соответствующие кадры были размещенном на одном из крупнейших развлекательных каналов ViralHog в Youtube.

На первых секундах видео заметно, как взрослый медведь ищет нужное дерево для собственных нужд. Подойдя к одному из стволов, четвероногий начинает активно чесаться об него. Однако через несколько секунд понимает, что оно ему не подходит, и продолжает поиски.

Медведь-танцовщик стал звездой Youtube

Через несколько мгновений его внимание привлекает камера, и он с интересом заглядывает в объектив. Затем на кадрах заметно, что четверолапому все-таки удается найти "то самое дерево": он спинается на задние лапы, обхватывает передней лапой ствол и начинает демонстрировать свои "навыки" танцовщика. Через несколько секунд четвероногий смог-таки почесать спинку и исчезает из кадра.

Биологи говорят, что такой "танец" медведя является естественным: так четверолапый активно пытается преодолеть зуд или метит свою территорию от соперников. Реже благодаря такому танку, медведь развлекается или пытается вычистить свою шубу от грязи.

Скорее всего, этот медведь принадлежит к виду "барибал", известному как черный или американский медведь. Эти млекопитающие достигают роста в почти человеческий (от 150 до 180 см), живут в дикой природе до 30 лет и могут весить до почти 200 кг.

Напомним, Фокус писал, как женщина зашла на кухню и увидела огромного медведя. Джазмин Монтальво столкнулась с необычным гостем. Огромный медведь пробрался в ее дом и бродил по кухне, роясь в холодильнике в поисках еды.

Также мы рассказывали, как медведь пробрался в кондитерскую, чтобы наесться конфет. Бурый медведь пришел в американскую кондитерскую, вероятно, готовясь к зиме. Посетителей магазина его не боялись, работники выгоняли прочь, а полиция прибыла, чтобы навести порядок.