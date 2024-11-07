Чувствует себя как дома: женщина зашла на кухню и увидела огромного медведя (видео)

Джазмин Монтальво столкнулась с необычным гостем. Огромный медведь пробрался в ее дом и бродил по кухне, роясь в холодильнике в поисках еды.

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Жительница Калифорнии (США) Джазмин Монтальво обнаружила на кухне огромного медведя, который искал еду. Опубликованный в TikTok (@jaz.montalvo), ролик быстро стал вирусным, набрав более 24 миллиона просмотров и 3,4 миллиона лайков.

Женщина по имени Джазмин Монтальво шокировала пользователей сети, поделившись видео, на котором запечатлен момент, когда она спустилась по лестнице своего дома в Тракки, штат Калифорния, и столкнулась с необычным гостем. Огромный медведь пробрался в ее дом и бродил по кухне, роясь в холодильнике в поисках еды.

Многие пользователи выразили удивление, что медведь знал, где именно искать еду, и отреагировали на эту ситуацию страхом и восхищением.

Джазмин и ее спутник решили не подходить к медведю слишком близко, предпочитая наблюдать за ним издалека, с лестницы. К счастью, животное вскоре нашло, что искало и покинуло дом, не причинив вреда.

Эксперты BearWise, образовательной программы по безопасности при встрече с дикими животными, напоминают: при встрече с медведем важно оставаться на безопасном расстоянии и не запирать животное внутри помещения. Оставьте двери открытыми, чтобы медведь мог спокойно выйти. На открытой местности стоит издавать громкие звуки — это поможет отпугнуть зверя, но ни в коем случае нельзя убегать, так как это может спровоцировать его на преследование.

Джазмин и ее спутник решили не подходить к медведю слишком близко Фото: TikTok

Видео Монтальво вызвало бурное обсуждение в комментариях между пользователями TikTok.

"Как ты не в ужасе?", "Удивительно, как он точно знал, где искать еду", "Не я жду, когда он закроет холодильник", — писали они.

Эта встреча с диким животным стала напоминанием о том, как важно быть осторожным в местах, где рядом обитают медведи.

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