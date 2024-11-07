Почувається як удома: жінка зайшла на кухню і побачила величезного ведмедя (відео)

Джазмін Монтальво зіткнулася з незвичайним гостем. Величезний ведмідь пробрався в її будинок і блукав кухнею, риючись у холодильнику в пошуках їжі.

Мешканка Каліфорнії (США) Джазмін Монтальво виявила на кухні величезного ведмедя, який шукав їжу. Опублікований у TikTok (@jaz.montalvo), ролик швидко став вірусним, набравши понад 24 мільйони переглядів і 3,4 мільйона вподобань.

Жінка на ім'я Джазмін Монтальво шокувала користувачів мережі, поділившись відео, на якому зафіксовано момент, коли вона спустилася сходами свого будинку в Траккі, штат Каліфорнія, і зіткнулася з незвичайним гостем. Величезний ведмідь пробрався в її будинок і бродив кухнею, риючись у холодильнику в пошуках їжі.

Багато користувачів висловили здивування, що ведмідь знав, де саме шукати їжу, і відреагували на цю ситуацію страхом і захопленням.

Джазмін та її супутник вирішили не підходити до ведмедя занадто близько, вважаючи за краще спостерігати за ним здалеку, зі сходів. На щастя, тварина незабаром знайшла, що шукала, і покинула будинок, не заподіявши шкоди.

Експерти BearWise, освітньої програми з безпеки під час зустрічі з дикими тваринами, нагадують: під час зустрічі з ведмедем важливо залишатися на безпечній відстані та не замикати тварину всередині приміщення. Залиште двері відчиненими, щоб ведмідь міг спокійно вийти. На відкритій місцевості варто видавати гучні звуки — це допоможе відлякати звіра, але в жодному разі не можна тікати, оскільки це може спровокувати його на переслідування.

Джазмін та її супутник вирішили не підходити до ведмедя надто близько Фото: TikTok

Відео Монтальво викликало бурхливе обговорення в коментарях між користувачами TikTok.

"Як ти не в жаху?", "Дивно, як він точно знав, де шукати їжу", "Не я чекаю, коли він закриє холодильник", — писали вони.

Ця зустріч із дикою твариною стала нагадуванням про те, як важливо бути обережним у місцях, де поруч мешкають ведмеді.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив рідкісну тварину на пляжі під час прогулянки. Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менше десяти разів.

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