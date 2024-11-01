"Не віриться очам": чоловік помітив рідкісну тварину на пляжі під час прогулянки (відео)

Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менш ніж десять разів.

Related video

Блогер Джеймс Кук із Великої Британії Джеймс Кук був здивований, коли під час прогулянки пляжем у Тенбі, Уельс, натрапив на моржа, який спокійно лежав біля берега. Чоловік поділився своєю знахідкою в TikTok.

Джеймс, на якого підписані майже 300 тисяч осіб, зізнався, що така зустріч для нього була "сюрреалістичною".

"Не віриться очам. Це справжній морж. Це просто сюрреалістично. Це неймовірно, просто нереально", — сказав Кук, поділившись відео з підписниками.

За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менш ніж десять разів.

Видання Daily Record зазначає, що в Британії такі спостереження дійсно рідкісні. Так, 2022 року в Гемпширі та Йоркширі був помічений морж на прізвисько Тор, а ще один на прізвисько Воллі роком раніше подорожував уздовж західного узбережжя Великої Британії й навіть доплив до північної Іспанії.

"Таке не побачити щодня, і мені неймовірно пощастило опинитися там у цей момент", — додав Джеймс.

Він зазначив, що рідкісні візити моржів можуть бути пов'язані зі зміною клімату, що змушує тварин досліджувати нові місця далеко від їхнього традиційного ареалу проживання.

Відеоролик Джеймса швидко набрав популярність, зібравши безліч коментарів, як захоплених, так і скептичних.

"Він там щороку", "Щоразу дивуюся через моржа, брате", "Цей морж регулярно приходить у Тенбі на це ж місце", — писали вони.

Експерти з дикої природи попереджають, що південні райони Великої Британії не підходять для постійного проживання моржів і нагадують людям про необхідність дотримуватися запобіжних заходів.

"Якщо побачите моржа, тримайтеся на безпечній відстані. Не публікуйте інформацію про місцезнаходження тварини в соцмережах, дайте їй простір, щоб вона могла спокійно відпочивати й набиратися сил", — рекомендують фахівці.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий рибалка потонув, піймавши на гачок гігантську рибу. Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою. У мить сильна течія швидко затягнула його.

Також стало відомо, що викинуті кролики розплодилися і стали "мстити" людям у США. Гоуп Вокер розповіла, що тварини завжди настільки голодні, що вигризають коріння квітів, які вона садить у себе у дворі.