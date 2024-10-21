Захопили вулиці: викинуті кролики розплодилися і стали "мстити" людям (фото)

Хоуп Вокер розповіла, що кролики настільки голодні, що вигризають коріння квітів, які вона садить у себе у дворі.

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У штаті Вашингтон, США, кролики, що розплодилися, стали дошкуляти жителям району Хілл'ярд. Про це пише The Spokesman-Review.

Вважається, що ці тварини походять від улюбленців, подарованих комусь із місцевих на Великдень приблизно 2016 року. Згодом викинуті кролики розплодилися на волі. Люди скаржаться, що вони завдають чимало незручностей: забруднили вулиці екскрементами, знищили садові ділянки і завдали шкоди безлічі рослин. Одна з мешканок, Хоуп Вокер, розповіла, що кролики настільки голодні, що вигризають коріння квітів, які вона висаджує.

Звірята також привертають у Гілл'ярд безліч людей із сусідніх населених пунктів. За словами Вокер, приїжджі створюють затори на вузьких дорогах району. Одного разу вона навіть вигнала чоловіка з дітьми, які намагалися зловити кроликів великим сачком.

Місцевий житель Гері Денніс, який виріс у Гілл'ярді, помітив, що його рідний район став нагадувати зоопарк.

Гері Денніс помітив, що його рідний район став нагадувати зоопарк Фото: The Spokesman-Review

Однак не всі поділяють це невдоволення. Браян Коділл і його дружина охоче підгодовують кроликів і не бачать проблеми в ямах, які ті риють. Коділл стверджує, що звірята звикли до його будинку і тепер ховаються від людей на його ділянці. Ще один прихильник кроликів, Леннокс Річардсон, вважає, що вони стали невід'ємною частиною Гілл'ярда і позбуватися їх не можна.

Вокер і група однодумців зверталися в різні організації з проханням відловити і вивезти кроликів, але скрізь отримували відмову.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка так сильно злякалася павука в коридорі, що викликала таксі, щоб його відвезли. Зої Ребекка з самого дитинства боялася павуків. Раніше вона зверталася по допомогу до друзів, але цього разу ніхто не зміг їй допомогти. Тоді жінка вирішила викликати таксиста, щоб він їй допоміг.

Також стало відомо, що в Європі борються з навалою агресивних "супермурах". Комахи пошкоджують інфраструктуру і вторгаються в будинки людей, змушуючи їх навіть переїжджати. Вони також спричинили кілька відключень електрики, перегризаючи кабелі.