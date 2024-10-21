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МирФан

Захватили улицы: брошенные кролики расплодились и стали "мстить" людям (фото)

Люди жалуются на кроликов, кролик, расплодились кролики, кролики стали мстить людям, приезжают посмотреть на кроликов,
Фото: The Spokesman-Review | Кролики терроризируют людей

Хоуп Уокер рассказала, что кролики настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она садит у себя во дворе.

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В штате Вашингтон, США, расплодившиеся кролики стали донимать жителей района Хиллъярд. Об этом пишет The Spokesman-Review.

Считается, что эти животные происходят от питомцев, подаренных кому-то из местных на Пасху примерно в 2016 году. Со временем выброшенные кролики расплодились на воле. Люди жалуются, что они причиняют немало неудобств: испачкали улицы экскрементами, уничтожили садовые участки и нанесли ущерб множеству растений. Одна из жительниц, Хоуп Уокер, рассказала, что кролики настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она высаживает.

Зверьки также привлекают в Хиллъярд множество людей из соседних населенных пунктов. По словам Уокер, приезжие создают заторы на узких дорогах района. Однажды она даже выгнала мужчину с детьми, которые пытались поймать кроликов большим сачком.

Местный житель Гэри Деннис, выросший в Хиллъярде, заметил, что его родной район стал напоминать зоопарк.

Люди жалуются на кроликов, кролик, расплодились кролики, кролики стали мстить людям, приезжают посмотреть на кроликов, Fullscreen
Гэри Деннис заметил, что его родной район стал напоминать зоопарк
Фото: The Spokesman-Review

Однако не все разделяют это недовольство. Брайан Кодилл и его жена охотно подкармливают кроликов и не видят проблемы в ямах, которые те роют. Кодилл утверждает, что зверьки привыкли к его дому и теперь прячутся от людей на его участке. Еще один сторонник кроликов, Леннокс Ричардсон, считает, что они стали неотъемлемой частью Хиллъярда и избавляться от них нельзя.

Уокер и группа единомышленников обращались в разные организации с просьбой отловить и вывезти кроликов, но везде получали отказ.

Ранее Фокус сообщал, что женщина так сильно испугалась паука в коридоре, что вызвала такси, чтобы его увезли. Зои Ребекка с самого детства боялась пауков. Раньше она обращалась за помощью к друзьям, но на этот раз никто не смог ей помочь. Тогда женщина решила вызвать таксиста, чтобы он ей помог.

Также стало известно, что в Европе борются с нашествием агрессивных "супермуравьев". Насекомые повреждают инфраструктуру и вторгаются в дома людей, заставляя их даже переезжать. Они также вызвали несколько отключений электричества, перегрызая кабели.