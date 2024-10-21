Захватили улицы: брошенные кролики расплодились и стали "мстить" людям (фото)

Хоуп Уокер рассказала, что кролики настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она садит у себя во дворе.

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В штате Вашингтон, США, расплодившиеся кролики стали донимать жителей района Хиллъярд. Об этом пишет The Spokesman-Review.

Считается, что эти животные происходят от питомцев, подаренных кому-то из местных на Пасху примерно в 2016 году. Со временем выброшенные кролики расплодились на воле. Люди жалуются, что они причиняют немало неудобств: испачкали улицы экскрементами, уничтожили садовые участки и нанесли ущерб множеству растений. Одна из жительниц, Хоуп Уокер, рассказала, что кролики настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она высаживает.

Зверьки также привлекают в Хиллъярд множество людей из соседних населенных пунктов. По словам Уокер, приезжие создают заторы на узких дорогах района. Однажды она даже выгнала мужчину с детьми, которые пытались поймать кроликов большим сачком.

Местный житель Гэри Деннис, выросший в Хиллъярде, заметил, что его родной район стал напоминать зоопарк.

Гэри Деннис заметил, что его родной район стал напоминать зоопарк Фото: The Spokesman-Review

Однако не все разделяют это недовольство. Брайан Кодилл и его жена охотно подкармливают кроликов и не видят проблемы в ямах, которые те роют. Кодилл утверждает, что зверьки привыкли к его дому и теперь прячутся от людей на его участке. Еще один сторонник кроликов, Леннокс Ричардсон, считает, что они стали неотъемлемой частью Хиллъярда и избавляться от них нельзя.

Уокер и группа единомышленников обращались в разные организации с просьбой отловить и вывезти кроликов, но везде получали отказ.

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