Скинула з човна: молодий рибалка потонув, спіймавши на гачок гігантську рибу (фото)

Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою. За мить сильна течія швидко затягнула його.

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У Бразилії 23-річний Аллакс Мело загинув унаслідок нещасного випадку на річці Арагуа, коли, намагаючись витягнути з води величезного червонохвостого сома, потонув після падіння з човна. Про це пише The Sun.

Інцидент стався поруч із селом Ітксала в Санта-Терезіньє, де Мело рибалив разом із двома друзями.

За словами очевидців, Мело, який спіймав рибу на гачок, почав намотувати волосінь, але вага улову виявилася занадто великою. Втративши рівновагу, він упав за борт човна і незабаром опинився під водою, де сильна течія швидко затягнула його. Друзі намагалися його врятувати, але річка виявилася занадто бурхливою.

Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою Фото: Facebook

Рятувальна операція розпочалася після виклику поліції, проте через темряву пошуки призупинили до ранку. Тіло Мело знайшли тільки наступного дня, після чого його направили в місцеве бюро коронера для проведення розтину.

Цивільна поліція штату Мату-Гросу почала розслідування інциденту.

Видання зазначає, що червонохвості соми, які водяться в басейнах Амазонки та інших великих річок Південної Америки, можуть досягати 1,8 метра завдовжки й важити до 82 кілограмів, що робить їх небезпечними для рибалок.

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