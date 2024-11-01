"Не верится глазам": мужчина заметил редкое животное на пляже во время прогулки (видео)

Джеймс Кук признался, что встреча с моржом для него была "сюрреалистичной". По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Related video

Блогер Джеймс Кук из Великобритании Джеймс Кук был ошеломлен, когда во время прогулки по пляжу в Тенби, Уэльс, наткнулся на моржа, спокойно лежащего у берега. Мужчина поделился своей находкой в TikTok.

Джеймс, на которого подписаны почти 300 тысяч человек, признался, что подобная встреча для него была "сюрреалистичной".

"Не верится глазам. Это настоящий морж. Это просто сюрреалистично. Это невероятно, просто нереально", — сказал Кук, поделившись видео с подписчиками.

По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Издание Daily Record отмечает, что в Британии такие наблюдения действительно редки. Так, в 2022 году в Хэмпшире и Йоркшире был замечен морж по кличке Тор, а еще один по кличке Уолли годом ранее путешествовал вдоль западного побережья Великобритании и даже доплыл до северной Испании.

"Такое не увидеть каждый день, и мне невероятно повезло оказаться там в этот момент", — добавил Джеймс.

Он отметил, что редкие визиты моржей могут быть связаны с изменением климата, вынуждающим животных исследовать новые места вдали от их традиционного ареала обитания.

Видеоролик Джеймса быстро набрал популярность, собрав множество комментариев, как восхищенных, так и скептических.

"Он там каждый год", "Каждый раз удивляюсь из-за моржа, брат", "Этот морж регулярно приходит в Тенби на это же место", — писали они.

Эксперты по дикой природе предупреждают, что южные районы Великобритании не подходят для постоянного обитания моржей и напоминают людям о необходимости соблюдать меры предосторожности.

"Если увидите моржа, держитесь на безопасном расстоянии. Не публикуйте информацию о местонахождении животного в соцсетях, дайте ему пространство, чтобы он мог спокойно отдыхать и набираться сил", — рекомендуют специалисты.

Ранее Фокус сообщал, что молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу. Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновенье сильное течение быстро затянуло его.

Также стало известно, что выброшенные кролики расплодились и стали "мстить" людям в США. Хоуп Уокер рассказала, что животные всегда настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она садит у себя во дворе.