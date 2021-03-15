В 20 раз быстрее скорости звука. ВВС США проведут испытания нового гиперзвукового оружия

Испытания ракеты AGM-183A должны пройти в ближайшие месяцы.

В ближайшие несколько недель ВВС США собираются протестировать свое первое гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает LiveScience.

По данным ВВС США, в небо поднимется бомбардировщик B-52H с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A. Далее будет задействована фиктивная вторая ступень ракеты, которая тут же "распадется" в атмосфере. Ракета также оснащена воздушно-реактивным двигателем и управляемым боевым блоком разработки Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Ракета AGM-183A призвана стать первым гиперзвуковым оружием или оружием быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) в арсенале США. Ракета должна перемещаться в атмосфере примерно в 20 раз быстрее скорости звука и на очень малых высотах, чтобы системы ПВО не могли ее сбить.

"Скорость будет важна для чувствительных ко времени целей", – говорится в заявлении ВВС.

Конструкция гиперзвуковых ракет, в том числе и этой, обычно состоит из двух ступеней.

Во-первых, ракета разгоняет боеголовку до скорости, во много раз превышающей скорость звука, оставаясь при этом гораздо на меньшей высоте, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Во-вторых, выпускается планер, который несет боеголовку на последнем этапе пути к цели, передвигаясь в атмосфере, как серфер по волнам, поднимаясь и опускаясь. Такие колебания еще больше усложняют попытки сбить планер.

Гиперзвуковой планер со скоростью 20 Махов фактически будет двигаться примерно с той же скоростью, что и МБР десятилетней давности, но последняя должна преодолевать гораздо большее расстояние, чтобы достичь той же цели.

Предстоящие испытания протестируют только саму ракету, но не планер, который представляет собой более передовую технологи. Дело в том, что сверхбыстрые ракеты существуют уже давно, но не планеры, которые во много раз быстрее, чем истребитель F-16.

В это же время, в независимом исследовании, опубликованном в журнале Science and Global Security, утверждается, что "фундаментальная физика" жестко ограничивает полезность такого оружия. Исследование показало, что физика полета в атмосфере препятствует тому, чтобы оружие могло перегнать межконтинентальные баллистические ракеты. Также гиперзвуковую ракету относительно легко обнаружить со спутника.

Исследователи утверждают, что гиперзвуковые ракеты вряд ли станут полноценной заменой для МБР.