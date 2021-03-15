У 20 разів швидше за швидкість звуку. ВПС США проведуть випробування нової гіперзвукової зброї

Випробування ракети AGM-183A повинні пройти в найближчі місяці.

У найближчі кілька тижнів ВПС США збираються протестувати свою першу гіперзвукову зброю. Про це повідомляє LiveScience.

За даними ВПС США, в небо підніметься бомбардувальник B-52H з гіперзвуковою крилатою ракетою AGM-183A. Далі залучать фіктивний другий ступінь ракети, який відразу ж "розпадеться" в атмосфері. Ракета також оснащена повітряно-реактивним двигуном і керованим бойовим блоком розробки Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Ракета AGM-183A має стати першою гіперзвуковою зброєю або зброєю швидкого реагування повітряного базування (ARRW) в арсеналі США. Ракета повинна переміщатися в атмосфері приблизно у 20 разів швидше за швидкість звуку і на дуже малих висотах, щоб системи ППО не могли її збити.

"Швидкість буде важлива для чутливих до часу цілей", — йдеться в заяві ВПС.

Конструкція гіперзвукових ракет, зокрема і цієї, зазвичай складається з двох ступенів.

По-перше, ракета розганяє боєголовку до швидкості, яка у багато разів перевищує швидкість звуку, залишаючись при цьому набагато на меншій висоті, ніж міжконтинентальні балістичні ракети (МБР).

По-друге, випускається планер, який несе боєголовку на останньому етапі шляху до мети, пересуваючись в атмосфері, як серфер по хвилях, піднімаючись і опускаючись. Такі коливання ще більше ускладнюють спроби збити планер.

Гіперзвуковий планер зі швидкістю 20 махів фактично рухатиметься приблизно з тією ж швидкістю, що і МБР десятирічної давності, але остання повинна долати набагато більшу відстань, щоб досягти тієї ж мети.

Майбутні випробування протестують тільки саму ракету, але не планер, який являє собою більш передову технологію. Справа в тому, що надшвидкісні ракети існують вже давно, але не планери, які набагато швидші, ніж винищувач F-16.

Водночас, у незалежному дослідженні, опублікованому в журналі Science and Global Security, стверджується, що "фундаментальна фізика" жорстко обмежує корисність такої зброї. Дослідження показало, що фізика польоту в атмосфері перешкоджає тому, щоб зброя могла перегнати міжконтинентальні балістичні ракети. Також гіперзвукову ракету відносно легко виявити з супутника.

Дослідники стверджують, що гіперзвукові ракети навряд стануть повноцінною заміною для МБР.