Проти хитрої балістики: американці виправили одну "прогалину" в системі Patriot

Раніше комплекс був оснащений стандартною РЛС AN/MPQ-53, яка забезпечувала сектор огляду лише в 90 градусів, що значно знижувало гнучкість системи в умовах активних бойових дій, і зокрема, в боротьбі проти балістичних цілей.

Американські фахівці вирішили одне важливе завдання щодо зенітно-ракетного комплексу Patriot, підвищивши ефективність системи в боротьбі з балістичними цілями. Йдеться про інтеграцію радіолокаційної станції LTAMDS з оглядом у 360 градусів. Про це повідомили 6 листопада оглядачі видання Defense News.

Повідомляється, що в жовтні 2024 року під час випробувань з новою РЛС Patriot успішно знищив ціль, що імітувала оперативно-тактичну балістичну ракету, використовуючи ракети PAC-3 MSE і CRI, що підкреслюють важливість змін у структурі ППО.

Проблема обмеженого сектора огляду у Patriot

Цікаво, що до недавніх змін стандартна РЛС AN/MPQ-53 у складі Patriot забезпечувала сектор огляду лише в 90 градусів, що значно знижувало гнучкість системи в умовах активних бойових дій.

Додатково LTAMDS інтегрується з бойовою командною системою IBCS від Northrop Grumman, яка забезпечує інтеграцію різноманітних сенсорів і вогневих засобів, координуючи їхні дії в реальному часі та забезпечуючи повну синхронізацію системи ППО і ПРО армії США.

Як зазначили в Defense Express, ця проблема загалом впливала на ефективність комплексу і змушувала користувачів шукати альтернативні рішення. Наприклад, для Збройних сил України було запропоновано проєкт FrankenSAM, що включав інтеграцію пускових установок від Patriot з українськими або радянськими радарами. Схожі труднощі також стали однією з причин, чому Бельгія, маючи потребу в сучасній ППО, вирішила вибрати перспективний ЗРК SAMP/T NG, хоча його виробництво розпочнеться тільки 2026 року.

Таким чином успішна інтеграція LTAMDS з Patriot дає змогу забезпечити круговий огляд у 360 градусів, що значно підвищує гнучкість і можливості ЗРК в умовах складної оперативної обстановки.

За результатами випробувань командування Армії США оголосило про можливість оперативного розгортання Patriot з новою РЛС, хоча випробування і стрільби за участю LTAMDS планується продовжити до грудня 2024 року.

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