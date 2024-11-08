Против хитрой баллистики: американцы исправили один "пробел" в системе Patriot

Ранее комплекс был оснащен стандартной РЛС AN/MPQ-53 обеспечивала сектор обзора лишь в 90 градусов, что значительно снижало гибкость системы в условиях активных боевых действий, и в частности, в борьбе против баллистических целей.

Американские специалисты решили одну важную задачу в отношении зенитно-ракетного комплекса Patriot, повысив эффективность системы в борьбе с баллистическими целями. Речь идет об интеграции радиолокационной станции LTAMDS с обзором в 360 градусов. Об этом сообщили 6 ноября обозреватели издания Defense News.

Сообщается, что в октябре 2024 года во время испытаний с новой РЛС Patriot успешно уничтожил цель, которая имитировала оперативно-тактическую баллистическую ракету, используя ракеты PAC-3 MSE и CRI, что подчеркивают важность изменений в структуре ПВО.

Проблема ограниченного сектора обзора у Patriot

Любопытно, что до недавних изменений стандартная РЛС AN/MPQ-53 в составе Patriot обеспечивала сектор обзора лишь в 90 градусов, что значительно снижало гибкость системы в условиях активных боевых действий.

Дополнительно LTAMDS интегрируется с боевой командной системой IBCS от Northrop Grumman, которая обеспечивает интеграцию различных сенсоров и огневых средств, координируя их действия в реальном времени и обеспечивая полную синхронизацию системы ПВО и ПРО армии США.

Как отметили в Defense Express, эта проблема в целом влияла на эффективность комплекса и заставляла пользователей искать альтернативные решения. Например, для Вооруженных сил Украины был предложен проект FrankenSAM, включавший интеграцию пусковых установок от Patriot с украинскими или советскими радарами. Похожие трудности также стали одной из причин, почему Бельгия, нуждаясь в современной ПВО, решила выбрать перспективный ЗРК SAMP/T NG, хотя его производство начнется только в 2026 году.

Таким образом успешная интеграция LTAMDS с Patriot позволяет обеспечить круговой обзор в 360 градусов, что значительно повышает гибкость и возможности ЗРК в условиях сложной оперативной обстановки.

По результатам испытаний командование Армии США объявило о возможности оперативного развертывания Patriot с новой РЛС, хотя испытания и стрельбы с участием LTAMDS планируется продолжить до декабря 2024 года.

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