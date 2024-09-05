Румыния официально подарила Украине ЗРК Patriot в наиболее современной конфигурации: что известно

В июне Бухарест объявил о передаче системы ПВО Киеву, однако перед началом процесса государство обратилось к США с просьбой, чтобы ему предоставили аналогичную систему.

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Румыния официально подарила Украине систему Patriot. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента страны Клауса Йоханниса в четверг, 5 сентября.

Бухарест принял решение о передаче ЗРК на заседании Высшего совета обороны 20 июня, напоминает румынская служба "Радио Свобода". Для того, чтобы подарить Киеву Patriot, необходимо было внести изменения в закон от 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 систем Patriot на сумму почти 4 миллиарда долларов.2 сентября документ поддержала верхняя палата парламента, а 3 сентября — нижняя. Ранее законопроект одобрило румынское правительство.

Кроме того, Румыния обратилась к США с просьбой предоставить аналогичную систему в ответ.

Этот закон предусматривает передачу Украине одного из семи зенитно-ракетных комплексов Patriot в наиболее современной конфигурации 3+, которые Румыния приобрела у США.

Конфигурация 3+ используется Соединенными Штатами и почти 20 другими союзниками. Она базируется на высокоэффективных радиолокационных системах и передовых ракетах-перехватчиках класса "воздух-воздух" под названием PAC-3, которые могут поражать баллистические ракеты на расстоянии до 20 километров. Батарея содержит четыре ракеты PAC-3, в отличие от предыдущей версии PAC-2, которая содержит только одну. Система Patriot стоит около 1 млрд долларов, стоимость ракеты составляет почти 4 млн долларов.

Напомним, 11 июля в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение по безопасности, которое предусматривало предоставление Киеву систему Patriot.

4 сентября канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине 17 дополнительных ЗРК IRIS-T. Четыре системы отправят до конца этого года, а остальные — в 2025 году.