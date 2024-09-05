Румунія офіційно подарувала Україні ЗРК Patriot у найбільш сучасній конфігурації: що відомо

У червні Бухарест оголосив про передачу системи ППО Києву, однак перед початком процесу держава звернулася до США з проханням, аби їй надали аналогічну систему.

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Румунія офіційно подарувала Україні систему Patriot. Відповідний указ був оприлюднений на сайті президента країни Клауса Йоганніса у четвер, 5 вересня.

Бухарест прийняв рішення щодо передачі ЗРК на засіданні Вищої ради оборони 20 червня, нагадує румунська служба "Радіо Свобода". Для того, щоб подарувати Києву Patriot, необхідно було внести зміни до закону від 2017 року, згідно з яким Румунія купила 7 систем Patriot на суму майже 4 мільярди доларів.2 вересня документ підтримала верхня палата парламенту, а 3 вересня — нижня. Раніше законопроєкт схвалив румунський уряд.

Крім того, Румунія звернулась до США з проханням надати аналогічну систему у відповідь.

Цей закон передбачає передання Україні одного з семи зенітно-ракетних комплексів Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+, які Румунія придбала у США.

Конфігурація 3+ використовується Сполученими Штатами та майже 20 іншими союзниками. Вона базується на високоефективних радіолокаційних системах і передових ракетах-перехоплювачах класу "повітря-повітря" під назвою PAC-3, які можуть вражати балістичні ракети на відстані до 20 кілометрів. Батарея містить чотири ракети PAC-3, на відміну від попередньої версії PAC-2, яка містить лише одну. Система Patriot коштує близько 1 млрд доларів, вартість ракети складає майже 4 млн доларів.

Нагадаємо, 11 липня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоганніс підписали безпекову угоду, яка передбачала надання Києву систему Patriot.

4 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні 17 додаткових ЗРК IRIS-T. Чотири системи відправлять до кінця цього року, а решту — у 2025 році.