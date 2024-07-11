Ще один Patriot: Україна та Румунія уклали безпекову угоду

У Вашингтоні президенти країн підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Румунія, зокрема, допоможе розміновувати Чорне море.

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Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс у Вашингтоні підписали безпекову угоду, згідно з якою Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу країну з тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. Про це повідомляють в Офісі президента.

Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Безпекова угода з Румунією

Також Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи в такий спосіб коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни.

"Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації", — зазначають на Банковій.

Загалом наша держава підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини вже третю систему Patriot. 30 червня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вказав на альтернативу вступу до НАТО. Якщо Альянс не готовий надати Києву запрошення на саміт у Вашингтоні, тоді нехай дасть ЗСУ зенітно-ракетні комплекси "Patriot" і літаки-винищувачі F-16.