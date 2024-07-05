"Посилить захист населення": Україна отримала від Німеччини третій ЗРК Patriot, — посол

За словами німецького дипломата, така допомога з боку Берліна повинна буде посилити захист інфраструктури від російських літаків, безпілотників і ракет.

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Україна продовжує отримувати допомогу від західних партнерів і цього разу Київ отримав ще один зенітний ракетний комплекс Patriot від Німеччини. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) написав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Ця допомога союзників має значно посилити українську протиповітряну оборону, яка використовується під час регулярних обстрілів з боку Росії.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників і ракет", — написав Мартін Єгер.

Окремо він додав у своїй публікації, що український екіпаж системи за останні кілька місяців успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. Тепер бiйцi зможуть застосувати свої знання на практиці.

До слова, ще 13 червня повідомлялося, що Берлін передав Києву вже чверть своїх ЗРК Patriot. Тепер у Німеччині сподіваються, що інші країни також почнуть приєднуватися до посилення ППО України.

"Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи... Це чверть наших власних запасів таких систем, уже немає можливості передати ще", — заявляв міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вказав на альтернативу вступу до НАТО. Якщо Альянс не готовий надати Києву запрошення на саміті у Вашингтоні, тоді нехай дасть ЗСУ зенітно-ракетні комплекси "Patriot" і літаки-винищувачі F-16.