Більше не зможе: Німеччина вже передала Україні чверть своїх Patriot

Федеративна Республіка Німеччина вже надала Києву чверть своїх наявних запасів зенітно-ракетних комплексів Patriot. Тому у Берліні сподіваються, що інші країни також долучаться до посилення ППО України.

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Німеччина запустила ініціативу з посилення протиповітряної оборони України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися. Про це, як пише "Укрінформ", заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус перед початком зустрічей глав оборонних відомств країн НАТО.

"Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще", — сказав міністр.

Він також висловив сподівання, що інші країни-союзники, які мають на озброєнні ці системи, напевно, можуть поділитися однією.

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Берлін і союзники передають Україні 100 ракет для ЗРК Patriot, — Міноборони Німеччини

"Тепер справа за іншими партнерами, які повинні надати системи", – сказав Пісторіус.

За словами Пісторіуса, ФРН також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає далекобійні ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети. Ще 68 ракет, які вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, будуть доставлені Україні найближчим часом.

Очільник Міноборони також наголосив, що партнери продовжують вивчати можливості для збільшення виробництва Patriot, ведучи перемовини з виробниками в США, але, за його словами, все одно для виробництва та постачання потрібен час.

Нагадаємо, що Польща не збирається передавати Україні свої зенітні ракетні комплекси Patriot, адже Варшаві самій необхідний захист. Про це заявив керівник Бюро національної безпеки країни Яцек Севера.

12 червня повідомлялося, що США відправлять в Україну комплекс Patriot. За даними журналістів NYT, систему ППО в Україну мають доставити з Польщі.