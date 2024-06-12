Прибуде з сусідньої країни: США відправлять в Україну ще один комплекс Patriot, — NYT

За даними журналістів, систему ППО до України доставлять з Польщі. Там Patriot захищав контингент американських військ, які повертаються додому.

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Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. Про це пише видання The New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації Байдена та військових.

Повідомляється, що рішення було ухвалене минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посилені протиповітряної оборони, при цьому не ставлячи під загрозу боєготовність США.

Зрештою було вирішено, що до України поїде система Patriot, яка нині перебуває в Польщі. Там ЗРК захищала ротаційні сили американських військ, які повернуться додому.

За словами офіційних осіб США, система може бути розгорнута на передовій в Україні уже в найближчі кілька днів. Це залежить від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

The New York Times зазначило, що Patriot є однією з найдефіцитніших систем озброєння в арсеналі США. Представники Пентагону відмовляються розголошувати їхню кількість, але один високопоставлений військовий чиновник сказав, що армія розгорнула лише 14 із них у Сполучених Штатах та по всьому світу. Американські союзники також мають Patriot, і дві з цих країн надіслали по парі в Україну, але офіційні особи США кажуть, що сподіваються, що європейські держави надішлють більше.

Patriot — найдорожча одинична система озброєнь, яку Сполучені Штати надали Україні, загальною вартістю близько 1,1 мільярда доларів: 400 мільйонів доларів за систему і 690 мільйонів доларів за ракети.

Нагадаємо, 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні третьої системи ППО Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін і союзники нададуть Києву 100 ракет до ЗРК Patriot.

28 травня про свій намір у найкоротші терміни зібрати й передати систему Patriot Україні оголосили Нідерланди. Країна надасть ключові компоненти зі своїх власних запасів і закликає інші європейські держави приєднатися до цього процесу.