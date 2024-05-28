У найкоротші терміни: Нідерланди очолили ініціативу для якнайшвидшого постачання Україні ЗРК Patriot

За інформацією Міноборони, Брюссель провів аналіз можливих учасників, які можуть зробити свій внесок у вигляді компонентів і боєприпасів із власних запасів, щоб посилити оборонні можливості України.

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Нідерланди оголосили про свій намір у найкоротші терміни зібрати й передати систему Patriot на підтримку України в умовах тривалої війни. За словами міністерки оборони Кайси Оллонгрен, країна надасть ключові компоненти зі своїх власних запасів і закликає інші європейські держави приєднатися до цього процесу. Про це 28 травня повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що Брюссель провів аналіз можливих учасників, які можуть зробити свій внесок у вигляді компонентів і боєприпасів із власних запасів. Цей крок покликаний посилити оборонні можливості України, яка щодня зазнає атак на свої військові ресурси, енергетичне виробництво та найважливішу інфраструктуру.

"Ми ведемо переговори з різними країнами, щоб зібрати систему Patriot і навчити українські екіпажі. Завдяки нашій пропозиції, і якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати компоненти і боєприпаси, ми зможемо в найкоротші терміни забезпечити Україну принаймні однією повною системою", — сказала Оллонгрен.

При цьому чиновниця додала, що системи Patriot є дефіцитними, але попри це уряд Нідерландів усвідомлює, що Україна також бореться за безпеку Європи. Тому Амстердам націлений на те, щоб надати системи Patriot в Україні якнайшвидше, у світлі поточної загрози військового конфлікту та безперервних атак на країну.

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