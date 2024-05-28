Україна та Бельгія підписали двосторонню Угоду про безпеку: особливості документа

У межах подібної угоди вперше офіційно було названо кількість винищувачів F-16, які будуть поставлені Україні. Зокрема, українські повітряні сили отримають 30 літаків.

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Україна і Бельгія уклали двосторонню Угоду про безпеку і довгострокову підтримку. Документ передбачає виділення Києву військової допомоги на суму 977 мільйонів євро, а також зобов'язання Брюсселя надавати підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди. Про це 28 травня написав у соцмережі Х президент України Володимир Зеленський.

"Угода гарантує своєчасну безпекову допомогу Бельгії, постачання сучасної бронетехніки, обладнання для потреб ВПС і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції з артилерійських боєприпасів і військову підготовку", — йдеться в повідомленні.

Голова держави наголосив, що вперше в такому документі вказано точну кількість винищувачів F-16, які будуть надані Повітряним силам ЗСУ, а саме — 30 одиниць. Техніку в повному обсязі буде надано до 2028 року, проте перші літаки надійдуть уже поточного року.

Крім того, Угода передбачає співпрацю у сфері оборонної промисловості, підтримку Формули миру України, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, використання заморожених активів РФ, а також відновлення економіки.

"Я дякую Прем'єр-міністру Де Кроо, його уряду і всім бельгійцям за їхню непохитну і довготривалу підтримку України", — написав на закінчення український лідер.

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Безпекові угоди замість НАТО: що пропонують Україні та чи буде працювати

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 27 травня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив про підписання Угоди між двома країнами в галузі безпеки. Договір охоплює підтримку України, її реконструкцію, відновлення та розмінування.