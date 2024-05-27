Україна та Іспанія підписали Угоду про гарантії безпеки: деталі (фото, відео)

Угода про гарантії безпеки з Іспанією стала десятим договором такого типу для Києва.

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Україна та Іспанія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Іспанія. Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року", — заявив він.

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За словами Санчеса, Мадрид розглядає безпеку як сукупність фінансової, військової безпеки та безпеки виробництва між Україною та Іспанією.

"Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування — це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак", — зазначив Санчес.

Володимир Зеленський після підписання Угоди повідомив, що у 2024 році Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги та ще 5 млрд – упродовж трьох років.

"Гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії – всі ці сфери співпраці викладені в нашій угоді", — зазначив президент України.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, який мав відбутися 17 травня.

22 травня Іспанія відкликала свого посла в Аргентині. Офіційний Мадрид звинуватив президента Мілея в образі дружини прем'єр-міністра Педро Санчеса.