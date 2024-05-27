Украина и Испания подписали Соглашение о гарантиях безопасности: детали (фото, видео)

Соглашение о гарантиях безопасности с Испанией стало десятым договором такого типа для Киева.

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Украина и Испания подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Испания. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году", — заявил он.

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По словам Санчеса, Мадрид рассматривает безопасность как совокупность финансовой, военной безопасности и безопасности производства между Украиной и Испанией.

"Поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование — это те темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро для того, чтобы усилить способность Украины. Конечно, это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуры, города, которые продолжают страдать от атак", — отметил Санчес.

Владимир Зеленский после подписания Соглашения сообщил, что в 2024 году Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 5 млрд — в течение трех лет.

"Гуманитарная помощь, экономическое восстановление и восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России — все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении", — отметил президент Украины.

Напомним, 15 мая Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, который должен был состояться 17 мая.

22 мая Испания отозвала своего посла в Аргентине. Официальный Мадрид обвинил президента Милея в оскорблении жены премьер-министра Педро Санчеса.