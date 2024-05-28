Украина и Бельгия подписали двустороннее Соглашение о безопасности: особенности документа

В рамках подобного соглашения впервые официально было названо количество истребителей F-16, которые будут поставлены Украине. В частности, украинские воздушные силы получат 30 самолетов.

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Украина и Бельгия заключили двустороннее Соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке. Документ предусматривает выделение Киеву военной помощи на сумму 977 миллионов евро, а также обязательство Брюсселя оказывать поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения. Об этом 28 мая написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

"Соглашение гарантирует своевременную помощь Бельгии в сфере безопасности, поставку современной бронетехники, оборудования для нужд ВВС и ПВО Украины, военно-морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции по артиллерийским боеприпасам и военную подготовку", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что впервые в таком документе указано точное количество истребителей F-16, который будут предоставлены Воздушным силам ВСУ, а именно — 30 единиц. Техника в полном объеме будет предоставлена до 2028 года, однако первые самолеты поступят уже в текущем году.

Кроме того, Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере оборонной промышленности, поддержку Формулы мира Украины, усиление санкций против России, возмещение ущерба, использование замороженных активов РФ, а также восстановление экономики.

"Я благодарю Премьер-министра Де Кроо, его правительство и всех бельгийцев за их непоколебимую и долговременную поддержку Украины", — написал в заключение украинский лидер.

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Соглашения по безопасности вместо НАТО: что предлагают Украине и будет ли работать

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес 27 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о подписании Соглашения между двумя странами в области безопасности. Договор охватывает поддержку Украины, ее реконструкцию, восстановление и разминирование.