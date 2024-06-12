Прибудет из соседней страны: США отправят в Украину еще один комплекс Patriot, — NYT

По данным журналистов, систему ПВО в Украину доставят из Польши. Там Patriot защищал контингент американских войск, которые возвращаются домой.

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Президент США Джо Байден одобрил размещение еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена и военных.

Сообщается, что решение было принято на прошлой неделе после серии встреч на высоком уровне и внутренних дебатов относительно того, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, при этом не ставя под угрозу боеготовность США.

В конце концов было решено, что в Украину поедет система Patriot, которая сейчас находится в Польше. Там ЗРК защищала ротационные силы американских войск, которые вернутся домой.

По словам официальных лиц США, система может быть развернута на передовой в Украине уже в ближайшие несколько дней. Это зависит от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

The New York Times отметило, что Patriot является одной из самых дефицитных систем вооружения в арсенале США. Представители Пентагона отказываются разглашать их количество, но один высокопоставленный военный чиновник сказал, что армия развернула только 14 из них в Соединенных Штатах и по всему миру. Американские союзники также имеют Patriot, и две из этих стран прислали по паре в Украину, но официальные лица США говорят, что надеются, что европейские государства пришлют больше.

Patriot — самая дорогая единичная система вооружений, которую Соединенные Штаты предоставили Украине, общей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов: 400 миллионов долларов за систему и 690 миллионов долларов за ракеты.

Напомним, 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы ПВО Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и союзники предоставят Киеву 100 ракет к ЗРК Patriot.

28 мая о своем намерении в кратчайшие сроки собрать и передать систему Patriot Украине объявили Нидерланды. Страна предоставит ключевые компоненты из своих собственных запасов и призывает другие европейские государства присоединиться к этому процессу.