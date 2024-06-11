Шольц анонсировал передачу Украине еще одного "Патриота": когда поступит

В ближайшее время Берлин предоставит Киеву для защиты от российских обстрелов американскую систему ПВО Patriot, уже третью. Украине же нужно еще семь.

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В ближайшее время Германия предоставит Украине уже третью систему противовоздушной обороны Patriot, ЗРК IRIS-T и самоходные установки Gepard, а также ракеты и боеприпасы. Об этом в Берлине во время Международной конференции по восстановлению Украины заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он отметил, что важнейшей насущной потребностью Украины сейчас являются боеприпасы и оружие, особенно ПВО.

"Поэтому в ближайшие недели и месяцы мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы", — анонсировал политик.

Также Шольц призвал всех участников конференции поддержать "всем, чем можно" немецкую инициативу по усилению украинского ПВО.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что Германия уже является одним из лидеров по помощи Киеву с противовоздушной обороной, поблагодарив за предоставленное вооружение, которые, по словам главы государства, буквально является спасением для Украины.

Он отметил, что стране удалось обеспечить частичную защиту от российских ударов с воздуха. В то же время Украина, подчеркнул Зеленский, требует дополнительно не менее семи "Патриотов", чтобы закрыть основные городские агломерации.

Напомним, бывший атташе по вопросам обороны США в России, бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан считает, что НАТО должен создать "зонтик" ПВО над крупными городами Украины. Также, по его мнению, Североатлантический альянс должен ускорить процесс приглашения Украины к членству. Ведь войну, которую начал Путин в Украине, он ведет против коллективного Запада.

Напомним, что удары, которые будет наносить Украина по территории РФ оружием, поставляемым из Германии, не приведет к эскалации. Ведь решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками", сказал 4 июня немецкий канцлер.

6 июня Олаф Шольц объяснял, почему принял решение предоставить Украине разрешение на использование немецкого оружия для ударов по целям на территории РФ.