Применение оружия Германии против РФ не грозит эскалацией, — Шольц

Решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии, сказал немецкий канцлер.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что удары, которые будет наносить Украина по территории РФ оружием, поставляемым из Германии, приведет к эскалации. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Antenne Bayern, пишет DW.

"Как сказал президент США речь идет лишь о возможности защитить большой город, например, Харьков", — заявил он в понедельник, 3 июня, в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Он добавил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. Также Шольц подчеркнул, что никогда не позволил бы на себя давить и убедить его принимать "неправильные и несвоевременные решения".

В пятницу, 31 мая, правительство Германии разрешило Украине использовать оружие, поставляемое ей Германией, для нанесения ударов по целям на территории России. Это решение объяснили атаками РФ на Харьковщину и заявили, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений.

Напомним, что 31 мая экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным ударом странам НАТО, которые предоставляют оружие Украине. Он отметил, что происходит "эскалация" войны в Украине якобы по вине западных политиков.