Застосування зброї Німеччини проти РФ не загрожує ескалацією, — Шольц

Рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями та союзниками" Німеччини, сказав німецький канцлер.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що удари, які завдаватиме Україна по території РФ зброєю, що поставляється з Німеччини, призведе до ескалації. Про це він повідомив в ефірі радіостанції Antenne Bayern, пише DW.

"Як сказав президент США йдеться лише про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", — заявив він у понеділок, 3 червня, в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

Він додав, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями та союзниками" Німеччини. Також Шольц наголосив, що ніколи не дозволив би на себе тиснути і переконати його ухвалювати "неправильні та несвоєчасні рішення".

У п'ятницю, 31 травня, уряд Німеччини дозволив Україні використовувати зброю, що поставляється їй Німеччиною, для завдання ударів по цілях на території Росії. Це рішення пояснили атаками РФ на Харківщину і заявили, що Україна має право відповідно до міжнародного права захищатися від цих нападів.

Нагадаємо, що 31 травня експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив ядерним ударом країнам НАТО, які надають зброю Україні. Він зазначив, що відбувається "ескалація" війни в Україні нібито з вини західних політиків.