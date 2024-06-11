Шольц анонсував передачу Україні ще одного "Патріота": коли надійде

Найближчим часом Берлін надасть Києву для захисту від російських обстрілів американську систему ППО Patriot, вже третю. Україні ж потрібно ще сім.

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Найближчим часом Німеччина надасть Україні вже третю систему протиповітряної оборони Patriot, ЗРК IRIS-T й самохідні установки Gepard, а також ракети й боєприпаси. Про це в Берліні під час Міжнародної конференції з відновлення України заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він наголосив, що найважливішою нагальною потребою України наразі є боєприпаси та зброя, особливо ППО.

"Тому в найближчі тижні й місяці ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети і боєприпаси", – анонсував політик.

Також Шольц закликав усіх учасників конференції підтримати "всім, чим можна" німецьку ініціативу з посилення українського ППО.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський зазначив, що Німеччина вже є одним з лідерів по допомозі Києву з протиповітряною обороною, подякувавши за надане озброєння, які, за словами глави держави, буквально є спасінням для України.

Він зазначив, що країні вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів із повітря. Водночас Україна, підкреслив Зеленський, потребує додатково щонайменше семи "Патріотів", щоб закрити основні міські агломерації.

Нагадаємо, колишній аташе з питань оборони США в Росії, бригадний генерал армії США у відставці Кевін Раян вважає, що НАТО має створити "парасольку" ППО над великими містами України. Також, на його думку, Північноатлантичний альянс має прискорити процес запрошення України до членства. Адже війну, яку розпочав Путін в Україні, він веде проти колективного Заходу.

Нагадаємо, що удари, які завдаватиме Україна по території РФ зброєю, що поставляється з Німеччини, не призведе до ескалації. Адже рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями та союзниками", сказав 4 червня німецький канцлер.

6 червня Олаф Шольц пояснював, чому ухвалив рішення надати Україні дозвіл на використання німецької зброї для ударів по цілях на території РФ.