Больше не сможет: Германия уже передала Украине четверть своих Patriot

Федеративная Республика Германия уже предоставила Киеву четверть своих имеющихся запасов зенитно-ракетных комплексов Patriot. Поэтому в Берлине надеются, что другие страны также присоединятся к усилению ПВО Украины.

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Германия запустила инициативу по усилению противовоздушной обороны Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться. Об этом, как пишет "Укринформ", заявил министр обороны страны Борис Писториус перед началом встреч глав оборонных ведомств стран НАТО.

"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще", — сказал министр.

Он также выразил надежду, что другие страны-союзники, которые имеют на вооружении эти системы, наверное, могут поделиться одной.

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Берлин и союзники передают Украине 100 ракет для ЗРК Patriot, — Минобороны Германии

"Теперь дело за другими партнерами, которые должны предоставить системы", — сказал Писториус.

По словам Писториуса, ФРГ также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает дальнобойные ракеты к ним, в частности на днях было передано 32 такие ракеты. Еще 68 ракет, которые удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов, будут доставлены Украине в ближайшее время.

Глава Минобороны также отметил, что партнеры продолжают изучать возможности для увеличения производства Patriot, ведя переговоры с производителями в США, но, по его словам, все равно для производства и поставок нужно время.

Напомним, что Польша не собирается передавать Украине свои зенитные ракетные комплексы Patriot, ведь Варшаве самой необходима защита. Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера.

12 июня сообщалось, что США отправят в Украину комплекс Patriot. По данным журналистов NYT, систему ПВО в Украину должны доставить из Польши.