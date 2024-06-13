"Очень опасно": Польша не намерена предоставлять Украине свои системы Patriot, детали

По словам главы польского Бюро нацбезопасности Яцека Северы, Варшаве самой необходима защита, ведь за время полномасштабной войны воздушное пространство страны нарушалось трижды и это привело к гибели двух человек.

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Польша не намерена передавать Украине свои зенитные ракетные комплексы Patriot, ведь Варшаве самой необходима защита. Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера, передает Radio Zet.

По его словам, перебрасывать польские системы противовоздушной обороны в Украину нельзя и он уже сделал запрос на встречу с американским коллегой, чтобы обсудить этот вопрос. Соответственно, информация, которая поступает из Вашингтона, вызывает некоторые беспокойства.

"Я попросил о встрече с моим коллегой, чтобы мы могли обсудить этот вопрос. Перемещение всей батареи Patriot очень опасно и безопасность Польши снижается", — заявил Яцек Севера.

Отдельно глава Бюро национальной безопасности добавил, что именно через Польшу проходит большая часть военной помощи, а воздушное пространство за время полномасштабной войны в Украине нарушалось минимум 3 раза. Это также стоило жизни двум гражданам Польши.

Соответственно, Польше также необходима защита инфраструктуры и группировки собственных войск от возможной агрессии.

"Мы — страна, которая имеет решающее значение для снабжения не только Украины, но и для системы сдерживания, подготовки к возможной обороне на восточном фланге. Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается, прежде всего, с защиты собственной группировки, то есть с противовоздушной обороны", — подытожил Яцек Севера.

Напомним, 12 июня сообщалось, что США отправят в Украину еще один комплекс Patriot, который прибудет из соседней страны, о чем писали в NYT. По данным журналистов, систему ПВО в Украину доставят из Польши. Там Patriot защищал контингент американских войск, которые возвращаются домой.