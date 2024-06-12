Украине нужно 7 ЗРК Patriot: в Defence Express рассказали, сколько будем иметь комплексов

Украина уже имеет два немецких комплекса Patriot, один американский и один от Нидерландов. Но нужно почти вдвое больше.

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В настоящее время Украина уже имеет в своем арсенале четыре системы ПВО Patriot, но ей нужно семь таких. Об этом "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, сегодня во время очередной российской атаки была сбита аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".

"И то, что раньше считалось сенсацией, уже сейчас это воспринимается почти как норма. Это говорит о хороших показателях Patriot и о подготовке наших военных", — отметил Сергей Згурец.

Он отметил, что Украина настаивает на увеличении систем ПВО. Президент Владимир Зеленский говорил, что стране нужно не менее 7 дополнительных батарей.

"На сегодня мы имеем два немецких комплекса Patriot, один американский и один от Нидерландов. Сейчас мы ожидаем третий Patriot от Германии. Думаю, что в ближайший месяц мы получаем эту систему Patriot", — считает военный эксперт.

И постепенно, думает он, Украина будет иметь необходимые 7 батарей Patriot. Он отметил, что американский президент Джо Байден принял решение о передаче второго комплекта Patriot, который в настоящее время находится в Польше.

"Этот второй Patriot от США может быть передан в течение нескольких недель. Также знаем о новой инициативе от Нидерландов, которая направлена на то, чтобы собрать еще один дивизион Patriot из разных стран", — отметил Згурец, добавив, что таким образом Киев приближается к показателю 7 батарей Patriot.

Напомним, Украина получит новый пакет военной помощи от Италии, большую часть которого составят средства противовоздушной обороны.