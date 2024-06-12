Комбинированный обстрел Украины: все, что известно о последствиях ночной атаки ВС РФ (фото)

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 вражеских воздушных целей. Речь идет об аэробаллистическом "Кинжале", крылатых ракетах Х-101/Х-555 и БПЛА Shahed. Повреждения зафиксированы как минимум в двух регионах, также известно о пострадавших.

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Ночью 12 июня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Всего было запущено 30 средств воздушного нападения. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА", — сказал Николай Олещук.

По его словам, было запущено 30 средств воздушного нападения, а именно:

четыре крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, запущенных с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из Саратовской области (РФ);

баллистическая ракета типа "Искандер-М", запущенная с территории Крыма;

аэробаллистическая ракета типа Х-47М2 "Кинжал", запущенная из воздушного пространства Тамбовской области (РФ);

24 ударных дрона типа Shahed-131/136, запущенные из Ейска и Приморско-Ахтарска (РФ).

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях 29 воздушных целей, а именно:

аэробаллистическую ракету типа Х-47М2 "Кинжал";

четыре крылатые ракеты типа Х-101/Х-555;

24 ударных БПЛА типа Shahed.

Ситуация в Киевской области

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что россияне нанесли комбинированный удар с применением разного типа вооружения по Киеву. В частности, крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 заходили в город с южного направления несколькими волнами. Почти одновременно с ними была выпущена, по предварительным данным, и баллистика.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены!" — сказал Сергей Попко.

Он отметил, что в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что в регионе активно работала противовоздушная оборона в течение ночи.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков один человек получил ранение — резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался", — пояснил он.

По его словам, по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксированы повреждения некоторых объектов в двух районах области. А именно в одном из них произошел пожар на промышленном объекте. Также были повреждены частный дом, АЗС и гараж. В другом районе загорелось складское помещение.

Последствия атаки ВС РФ Фото: ГСЧС Атака ВС РФ на Киевщине Фото: ГСЧС

Ситуация в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что ночью в регионе было уничтожено 11 российских дронов.

"По 4 в Новомосковском и Синельниковском районах. И остальные — в Днепровском, Павлоградском и Каменском", — сказал он.

По его словам, на Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадала семья. У 13-летнего мальчика — острая реакция на стресс, тогда как у 39-летнего мужчины и 40-летней женщины — резаные раны. Также были повреждены девять частных домов.

На момент публикации материала пресс-службы Запорожской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областей не сообщали о возможных последствиях ночной атаки ВС РФ.

Напомним, 11 июня городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ВС РФ уменьшили количество ракетных атак по Харькову. По его словам, это произошло из-за ударов ВСУ по местам запуска ракет на территории врага.

Вечером 10 июня российские военные сбросили КАБ-500 на жилой квартал в Константиновке Донецкой области, в результате чего гражданские получили ранения. В прокуратуре отметили, что авиабомба была с модулем планирования и коррекции.