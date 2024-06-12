Ночная атака ВС РФ на Украину: Киев отбивался от крылатых ракет и "шахедов", детали

В воздух взлетали носители крылатых ракет — стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Польша поднимала в небо военные самолеты.

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В ночь с 11 на 12 июня оккупационная армия РФ осуществила комбинированную атаку. По территории Украины летели как крылатые ракеты, так и дроны типа "шахед". Фокус собрал всю имеющуюся информацию.

Полпервого ночи Воздушные силы Украины сообщили о группе "шахедов" с Херсонщины на Николаевщину, курсом на северо-запад. В это же время другая группа "шахедов" двигалась на востоке Днепропетровщины в сторону Харьковской области.

Также был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

В 2:35 мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС осуществили вероятные пуски из района Саратовской области.

В 3:13 ракетную опасность подтвердили в Воздушных силах.

"Ракетная опасность для восточных, северных и южных областей! Вероятные пуски крылатых ракет с самолетов ТУ-95мс", — говорилось в сообщении.

В 3:30 вся территория Украины была красного цвета, что означало, что во всех областях объявлена воздушная тревога.

Как только карта воздушных тревог стала сплошь красной, корреспондент Фокуса начал сообщать о взрывах в Киеве и работе ПВО в Киевской области.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Кроме того, Воздушные силы неоднократно сообщали о движении "шахедов" в направлении столицы со стороны Черкасской, Черниговской, Житомирской и других областей.

В то же время оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные подняли в небо самолеты из-за удара российских войск по Украине ракетами и "шахедами".

Сейчас информации о поражении инфраструктурных объектов или пострадавших в результате вражеской атаки не поступало.

"В результате очередной воздушной атаки, разрушений в столице не зафиксировано. Пострадавших, к счастью, нет", — отметили в 4:53 в КГГА.

В Киевской городской военной администрации после 5 утра сообщили, что противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа", — говорится в сообщении.

Напомним, в отчете от 10 июня аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации осуществили вторжение в Сумскую область, однако не достигли значительных успехов.

7 июня издание Astra сообщило, что 2 радиолокационные станции (РЛС) были повреждены в результате ночной атаки беспилотников на военную базу россиян во временно оккупированном Крыму.