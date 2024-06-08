Атака РФ на Днепропетровщину: в результате повторного удара пострадал спасатель

Россияне атаковали Никопольский район дронами-камикадзе. А когда на место прибыли чрезвычайники — атаковали снова.

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Этой ночью враг атаковал Днепропетровскую область. ПВО удалось сбить два "Шахеда". Погиб 70-летний мужчина и ранения получил спасатель, который ликвидировал последствия обстрела. Об этом сообщают в ГСЧС области и Днепропетровской ОГА.

В ОВА рассказали, что в ночь на 8 июня враг атаковал Никопольщину: применял дроны-камикадзе и артиллерию.

Под ударом оказались Никополь, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

Обстрелы Днепропетровщины Фото: Днепропетровская ОВА

Погиб пожилой мужчина. Сообщается о поврежденном коммунальном предприятии, инфраструктурном объекте и административном здании. Был разрушен частный дом, еще пять — повреждены. Разрушены два дачных дома, две хозяйственные постройки и столько же зданий, которые не эксплуатировались. Задело линии электропередач.

Последствия еще уточняются. Из-за вражеского обстрела загорелся автомобиль. На место для ликвидации последствий прибыли спасатели и враг нанес повторный удар.

Ранения получил начальник караула. 28-летнего капитана службы гражданской защиты доставили в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое.

Напомним, атаковать вновь, когда на место обстрела прибывают спасатели — обычная подлая тактика россиян. Так, похожий инцидент произошел в конце мая в Запорожье. Тогда на спасателей ГСЧС с дрона ВС РФ сбросили боеприпасы.