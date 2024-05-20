"Коварная атака": ВС РФ сбросили взрывчатку на спасателей в Запорожской области, — ГСЧС

Украинские спасатели тушили пожар после обстрела, когда к ним подлетел дрон. В ГСЧС сообщили, что без пострадавших не обошлось.

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Российские оккупанты атаковали спасателей, которые занимались ликвидацией последствий обстрела. Деталями 20 мая поделилась пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел 19 мая в селе Новоандреевка Запорожской области. Спасатели приехали на место удара и тушили пожар в доме.

"Тогда враг совершил повторную, коварную атаку — сбросил боеприпас с дрона", — подчеркнула пресс-служба.

По данным ГСЧС, один из пожарных получил незначительные ранения.

ВС РФ применяют тактику двойного удара в Украине

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснял, что ВС РФ прибегают к тактике двойного удара. Цель врага — получить как можно больше жертв в результате своего террора. Эта тактика предусматривает нанесение ударов с определенной паузой между ними, ведь на места попаданий прибывают спасатели и медики. Братчук подчеркивал, что речь идет о терроризме.

19 мая российские оккупанты применили тактику двойного удара во время обстрела Харькова ракетами "Искандер-М". В ОВА сообщали о пяти погибших, среди которых — беременная женщина. Также известно о 16 раненых, в том числе 8-летней девочке. Захватчики выпустили две ракеты по базе отдыха.