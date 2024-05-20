"Підступна атака": ЗС РФ скинули вибухівку на рятувальників у Запорізькій області, — ДСНС

Українські рятувальники тушили пожежу після обстрілу, коли до них підлетів дрон. У ДСНС повідомили, що без постраждалих не обійшлося.

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Російські окупанти атакували рятувальників, які займались ліквідацією наслідків обстрілу. Деталями 20 травня поділилась пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інцидент стався 19 травня у селі Новоандріївка Запорізької області. Рятувальники приїхали на місце удару та гасили пожежу у будинку.

"Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку — скинув боєприпас з дрона", — підкреслила пресслужба.

За даними ДСНС, один з вогнеборців отримав незначні поранення.

ЗС РФ застосовують тактику подвійного удару в Україні

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснював, що ЗС РФ вдаються до тактики подвійного удару. Мета ворога — отримати якомога більше жертв унаслідок свого терору. Ця тактика передбачає завдання ударів з певною паузою між ними, адже на місця влучань прибувають рятувальники та медики. Братчук підкреслював, що йдеться про тероризм.

19 травня російські окупанти застосували тактику подвійного удару під час обстрілу Харкова ракетами "Іскандер-М". В ОВА повідомляли про п’ятьох загиблих, серед яких — вагітна жінка. Також відомо про 16 поранених, в тому числі 8-річну дівчинку. Загарбники випустили дві ракети по базі відпочинку.