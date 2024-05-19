Двойной ракетный удар по базе отдыха возле Харькова: что известно о последствиях атаки (видео)

В результате российской атаки погибли пять человек, среди них беременная женщина, еще 16 получили ранения. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, враг нанес удар с помощью "Искандера-М".

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Утром 19 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали пригород Харькова, в результате чего есть погибшие и раненые. Фокус собрал все, что известно о последствиях вражеского обстрела.

Около 11:30 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по Харьковскому району были зафиксированы удары. В частности, враг атаковал Малоданиловскую громаду.

По словам Синегубова, в результате обстрела по гражданскому объекту были травмированы 16 человек, еще пятеро погибли.

"Среди пострадавших 8-летний ребенок с легкими телесными повреждениями. 8 раненых находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также и сотрудники скорой помощи — фельдшер, водитель", — сказал Олег Синегубов.

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Он отметил, что противник дважды нанес удар по объекту с помощью "Искандера-М", была применена тактика "двойных ударов", которая направлена на уничтожение гражданских, медиков и спасателей.

Позже Синегубов уточнил, среди раненых в тяжелом состоянии находятся девять человек, 8-летняя девочка в легком состоянии. Также погибли пять человек, среди них беременная женщина.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что россияне атаковали базу отдыха.

"Взрывы, которые около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где отдыхали люди, прилетели две российские ракеты и унесли жизни пятерых, еще шестнадцать ранены", — сказал Игорь Терехов.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что для врага целенаправленное убийство гражданских стало обычной практикой. К ликвидации последствий российского обстрела по Харьковщине и помощи пострадавшим привлечены подразделения ГСЧС и Нацполиции.

Последствия атаки ВС РФ по Харьковской области Фото: ГСЧС

Обстрел Харьковской области: реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что единственное, что позволяет себе Российская Федерация — это ракеты, бомбы и артиллерия, возможность терроризировать населенные пункты и убивать украинцев.

"Фактически каждый час — новые сводки о российских террористических ударах. Ракеты, бомбы, артиллерия — единственное, что позволяет России продолжать агрессию. Это возможность терроризировать наши города и общины, убивать обычных людей", — сообщил Зеленский.

Он напомнил, что в результате сегодняшнего обстрела Харьковщины погибли пять человек, 16 пострадали.

Президент убежден, что мир может остановить российский террор, в частности, для этого должен быть преодолен дефицит политической воли лидеров. Изменить ситуацию для Харькова могут две установки Patriot.

"Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора", — добавил он.

Напомним, днем 18 мая российские военные обстреляли Харьков, в городе прогремела серия взрывов. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, среди пострадавших были дети.

17 мая враг нанес удар по Харькову, после чего возник пожар. Кроме этого, в результате атаки противника есть раненые и погибшие мирные жители.